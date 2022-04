Gazprom zastavil dodávky plynu do Polska a Bulharska

Moskva/Varšava - Ruská plynárenská společnost Gazprom zcela zastavila dodávky plynu do Polska a Bulharska. Své rozhodnutí zdůvodnila tím, že místní plynárenské podniky PGNiG a Bulgargaz odmítly za plyn platit v rublech. Polská společnost PGNiG přerušení dodávek potvrdila. Krok označila za porušení smlouvy a vyhradila si právo požadovat odškodné. Upozornila také, že její zákazníci nadále dostávají plyn podle svých potřeb.

Gazprom varoval, že při nepovoleném odběru ruského plynu z tranzitních dodávek do třetích zemí tyto tranzitní dodávky sníží o objem neoprávněně odebraného plynu. Ruský podnik také uvedl, že nadále pokračuje v dodávkách plynu do Evropy přes Ukrajinu, a to v souladu s požadavky evropských zákazníků. Tyto požadavky jsou však podle něj nižší než v úterý.

Přes Polsko vede plynovod Jamal, který přepravuje ruský plyn přes Bělorusko a Polsko do Německa. Agentura Reuters informovala, že dnes krátce před 06:30 SELČ ruský plyn do Polska ještě tímto plynovodem proudil. Také dodávky ruského plynu do Bulharska podle provozovatele bulharské plynárenské sítě Bulgartransgaz v časných ranních hodinách ještě pokračovaly.

Gazprom v úterý upozornil, že zastaví dodávky plynu dnes v 08:00 SELČ. Polská televize TVN 24 poznamenala, že PGNiG pokládá přerušení dodávek plynu za porušení kontraktu s ruskou stranou.

Bulharsko již zaplatilo za dubnové dodávky ruského plynu, zastavení dodávek proto bude pokládat za porušení platné smlouvy, uvedli bulharští představitelé.

Petkov: Bulharsko přezkoumává veškeré dohody s Gazpromem, firma porušila smlouvu

Bulharsko přezkoumává veškeré dohody s ruským plynárenským koncernem Gazprom, včetně těch o tranzitu plynu do Srbska a Maďarska. Podle agentury Reuters to dnes řekl bulharský premiér Kiril Petkov. Gazprom ráno oznámil, že zastavil dodávky plynu do Bulharska a do Polska. Sofia hovoří o porušení smlouvy, protože dopředu zaplatila za dodávky na celý měsíc.

Gazprom přerušení dodávek ohlásil v úterý s tím, že k němu dojde dnes v osm hodin ráno. Krok zdůvodnil tím, že plynárenské podniky PGNiG a Bulgargaz odmítly za plyn platit v rublech. Situace byla dnes v ranních hodinách poněkud nepřehledná a bulharský ministr energetiky Alexandr Nikolov například podle agentury AP uváděl, že plyn stále do Bulharska proudil.

Premiér Petkov přerušení dodávek označil za vydírání, Gazprom podle něj porušil smlouvu, když změnil způsob plateb za odebraný plyn. Petkov také uvedl, že předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová mu řekla, že Evropská unie bude na vývoj reagovat společně. Šéfka unijní exekutivy následně oznámila, že Brusel připravuje koordinovanou unijní reakci.

O té hovořil také ministr Nikolov, podle kterého Bulharsko doufá, že unie společně zajistí "alternativní trasy a dodávky". "Plyn je zjevně používán jako politický nástroj," řekl ministr, zřejmě v odkaze na ruskou válku proti Ukrajině a s ní spojený sankční režim Evropské unie.

Rozhodnutí Gazpromu zastavit dodávky plynu bylo správně, říká šéf Dumy

Rozhodnutí ruského Gazpromu zastavit dodávky plynu Polsku a Bulharsku bylo správné, je to potřeba také ve vztahu s ostatními nikoliv přátelskými zeměmi, napsal dnes na sociálních sítích šéf dolní komory ruského parlamentu Vjačeslav Volodin. Na ruském seznamu takzvaných nikoliv přátelských zemí, na kterém do začátku března figurovaly jen Spojené státy a Česko, jsou nyní všechny země EU a dvě desítky dalších států, které nepodporují ruskou invazi na Ukrajinu.

"Je to správné rozhodnutí, zastupitelé Státní dumy ho podporují. Bulharsko a Polsko mohly využít nabídku našeho prezidenta (Vladimira Putina) a platit za plyn v rublech," napsal Volodin.

"Je nutné jednat i ve vztahu s ostatními, nikoliv přátelskými zeměmi," dodal.

Ruská vláda seznam zemí, které považuje za nikoliv přátelské vůči Rusku, aktualizovala letos 7. března v souvislosti se sankcemi, které na Rusko Západ uvalil kvůli vojenskému vpádu na Ukrajinu. Moskva také uvedla, že ruské finanční závazky vůči těmto státům budou vypláceny pouze v rublech.

Česká republika se na seznamu ocitla již loni v květnu v souvislosti s kauzou Vrbětice - z exploze tamních muničních skladů čeští představitelé obvinili příslušníky ruské tajné služby.