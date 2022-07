Gazprom od 27. července dále sníží dodávky plynovodem Nord Stream 1

Moskva - Ruský plynárenský gigant Gazprom 27. července odstaví z provozu další turbínu plynovodu Nord Stream 1 kvůli údržbě. Dodávky plynu se tak dále sníží na 33 milionů metrů krychlových denně, oznámila ruská společnost. V současnosti je provoz plynovodu omezen na zhruba 40 procent kapacity a dodávky se pohybují kolem 67 milionů metrů krychlových denně.

Nord Stream 1 je hlavní trasou pro transport ruského plynu do Evropské unie. Jeho maximální kapacita činí až 167 milionů metrů krychlových denně.

Podle prohlášení Gazpromu se denní kapacita v ruské kompresorové stanici Portovaja kvůli údržbě další turbíny sníží 27. července v 6:00 SELČ na 33 milionů metrů krychlových denně, napsala agentura Reuters.

Gazprom v polovině června snížil objem dodávek asi na 40 procent kapacity. Zdůvodnil to technickými problémy souvisejícími s kompresorovou turbínou, kterou partnerská německá společnost Siemens Energy poslala do Kanady na opravu. Zařízení se ale kvůli sankcím uvaleným na Rusko za jeho invazi na Ukrajinu nemohlo z Kanady vrátit. Němečtí představitelé toto vysvětlení odmítli, Siemens Energy je naopak potvrdil. Kanada pak rozhodla o výjimce ze sankcí, která umožnila, aby se turbína vrátila do Evropy. Agentura Reuters dnes uvedla, že Siemens Energy již předal ruskému plynárenskému podniku Gazprom dokumentaci k opravené turbíně.

Ruský prezident Vladimir Putin minulý týden prohlásil, že Gazprom je připraven svým závazkům ve vývozu plynu dostát. Varoval nicméně, že kapacita plynovodu Nord Stream 1 by se kvůli pomalému postupu při údržbě zařízení mohla ještě snížit.

Podmořský plynovod Nord Stream 1 je v provozu od roku 2011, vede z ruského Vyborgu do Lubminu nedaleko Greifswaldu na severu Německa. Je dlouhý 1222 kilometrů a jeho maximální kapacita činí 55 miliard metrů krychlových plynu za rok. Z Německa jsou na Nord Stream 1 navázány plynovody do dalších zemí Evropské unie, včetně České republiky.

Gazprom obdržel dokumentaci k opravené turbíně pro Nord Stream 1

Německá společnost Siemens Energy předala ruskému plynárenskému podniku Gazprom dokumentaci k opravené turbíně, která je nutná k provozu plynovodu Nord Stream 1. Informovala o tom dnes agentura Reuters. Plynovod Nord Stream 1 je hlavní trasou pro vývoz ruského zemního plynu do Evropské unie, od června ale funguje pouze na 40 procent kapacity, což Gazprom zdůvodňuje opožděným návratem turbíny z opravy v Kanadě.

V návratu zařízení z opravy v zámoží Siemensu bránily sankce, které západní svět uvalil na Rusko za jeho agresi vůči Ukrajině. Vláda v Berlíně zpochybňuje, že za poklesem dodávek plynu jsou západní sankce, ačkoliv společnost Siemens Energy tento důvod pro nemožnost dodat včas turbínu z Kanady už dříve potvrdila. Gazprom dnes upozornil, že problémy ohledně sankcí přetrvávají, a s nimi tedy i rizika pro objem dodávek.

Problémy v obchodních vztazích se podle Gazpromu vztahují k sankcím, které vůči Rusku a ruským společnostem zavedla Británie a Evropská unie. Znamená to, že turbínu nelze dopravit do Ruska tak, jak to bylo možné před sankcemi. Bez problémů není ani řádná údržba dalších pohonných jednotek pro kompresorovou stanici Portovaja, která zajišťuje hladký provoz plynovodu Nord Stream 1.

Gazprom uvedl, že znovu vyzval firmu Siemens Energy k okamžité podpoře při předání veškeré nezbytné dokumentace a vyjasnění zbývajících otázek.

Mluvčí Kremlu Dmitrij Peskov řekl, že Gazprom opravenou turbínu instaluje, jakmile se zařízení vrátí z údržby. Objem přepravovaného plynu pak firma nastaví tak, aby odpovídal situaci. Peskov ale neřekl, že se objem plynu v Nord Streamu 1 zvýší, poznamenal naopak, že opravu potřebuje ještě další zařízení. Podle Reuters ale jeho slova zněla optimisticky po týdnech nejistoty kvůli opravě turbíny v Kanadě a pravidelné desetidenní údržbě. Ta skončila minulý týden podle plánu, nenaplnily se tedy obavy Německa, že plynovod už by se z politických důvodů nemusel k provozu vrátit.

Cena plynu pro evropský trh s dodáním v srpnu se dnes vytrvale zvyšuje. Z ranních hodnot kolem 159 eur se po 14:00 SELČ cena plynu ve virtuálním obchodním uzlu Title Transfer Facility (TTF) v Nizozemsku pohybovala kolem 169 eur (4150 Kč) za megawatthodinu (MWh), a vykazovala tak růst o více než pět procent. Před rokem plyn stál zhruba 22 eur za MWh.

"Očekáváme, že ceny budou dál kolísat a že nejistota kolem Nord Streamu 1 bude i nadále vysoká," řekl šéf výzkumu trhu s plynem ve společnosti Refinitiv Wayne Bryan. "Ceny bude znovu diktovat zejména vývoj kolem opravené turbíny," dodal.

Fyzický tok plynovodem Nord Stream 1 do Evropy je od rána stabilní a pohybuje se kolem 40 procent kapacity plynovodu. To znamená, že dosahuje asi 67 milionů metrů krychlových. Plná kapacita je až 167 milionů metrů krychlových za den.