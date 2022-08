Gazprom: Návrat turbíny pro Nord Stream 1 je kvůli sankcím nemožný

Mülheim an der Ruhr (Německo)/Moskva - Návrat turbíny pro plynovod Nord Stream 1 do Ruska je kvůli západním sankcím nemožný. Uvedl to dnes ruský plynárenský podnik Gazprom, který chybějící turbínou zdůvodňuje omezení dodávek. Nord Stream 1 přepravuje plyn z Ruska do Německa po dně Baltského moře a je hlavní trasou pro dodávky ruského plynu do Evropské unie.

Turbína byla kvůli servisu v Kanadě, ale teď už je v Německu. Kancléř Olaf Scholz dnes řekl, že turbína je plně funkční a může být kdykoliv odeslána zpět do Ruska za předpokladu, že ji Moskva bude ochotna převzít.