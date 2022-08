Moskva - Ruský plynárenský gigant Gazprom díky rekordnímu zisku zrychlí výstavbu plynovodů do Číny. Dnes o tom podle agentury Interfax na telefonní konferenci mluvil generální ředitel firmy Alexej Miller. Gazprom od ledna do konce srpna meziročně zvýšil vývoz plynu do této asijské země o 60 procent.

"Výsledky práce za první pololetí jsou opravdu velmi dobré. A tento finanční výsledek nám samozřejmě umožňuje říct, že máme zajištěny peněžní toky pro realizaci našich strategických investičních projektů," sdělil Miller.

Gazprom za prvních šest měsíců letošního roku vydělal rekordních 2,5 bilionu rublů (zhruba bilion Kč).

Podle Millera tak společnost může v brzké době začít propojovat svou plynovodní síť na evropském území s východem země. Kromě toho šéf Gazpromu oznámil, že se začne projektovat plánovaný plynovod Síla Sibiře 2. Plynovod má přivádět plyn z ložisek na východě Sibiře do Číny. V plánu je také odbočka přes Mongolsko.

"Víme, že čínský trh je nejdynamičtější na světě, a předpokládá se, že růst spotřeby plynu v Číně bude v příštích dvaceti letech tvořit 40 procent celosvětového tempa růstu," řekl Miller. Tím, že se do roku 2023 zprovozní naleziště Kovykta, je Rusko připraveno dodávat Číně ještě více plynu, než bylo dříve dohodnuto, upřesnil šéf Gazpromu.

Gazprom dnes opět přerušil dodávky plynovodem Nord Stream 1, který je hlavní trasou pro přepravu ruského zemního plynu do Evropské unie. Ohlášená odstávka má trvat do sobotního rána.

Navzdory klesajícímu odbytu do Evropy Gazprom očekává za letošní rok výrazně vyšší zisk než za loňský rok. Ruské zásobníky plynu jsou plné z 92 procent, uzavřel Miller. Kontrolu nad Gazpromem má ruská vláda.