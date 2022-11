Gazprom by příští týden mohl snížit dodávky plynu do Moldavska přes Ukrajinu

Moskva - Ruský plynárenský gigant Gazprom by mohl od 28. listopadu začít snižovat dodávky plynu do Moldavska přes Ukrajinu. Oznámil to dnes Gazprom a současně obvinil Ukrajinu, že zadržuje dodávky plynu určené pro Moldavsko. Tato trasa je využívána i pro přepravu do Evropy, i když již ve značně omezené míře, upozornila agentura Bloomberg.

"Objem plynu dodávaného Gazpromem do měřící stanice Sudža pro tranzit do Moldavska přes Ukrajinu převyšuje fyzický objem předávaný na hranicích Ukrajiny s Moldavskem," uvedl Gazprom v prohlášení. Podle Gazpromu Ukrajina na svém území zadržuje 52,52 milionu metrů krychlových plynu pro Moldavsko.

Pokud bude nerovnováha v tranzitu přetrvávat, začne Gazprom 28. listopadu ráno snižovat dodávky pro měřící stanici Sudža. Omezení bude odpovídat množství plynu, které se nedostane k moldavským zákazníkům.

Trasa přes Ukrajinu je posledním zbývajícím plynovodem, kterým proudí plyn na západoevropské trhy. V současnosti Gazprom touto trasou posílá přibližně 43 milionů metrů krychlových denně.