Varšava - Skupina "Polák hledá ukrajinskou manželku" na facebooku čítá už několik tisíc lidí. "Především ženy z Ukrajiny ještě nejsou tolik zkažené západoevropským blahobytem," říká Lukasz, osamělý muž z Varšavy. "Některé Polky to mají převrácené kvůli tomu blahobytu. Mám na mysli hlavně emancipaci," zní další Lukaszova myšlenka, píše polský list Gazeta Wyborcza.

Od invaze Ruska na Ukrajinu překročily polsko-ukrajinské hranice skoro tři miliony lidí. Jsou to hlavně ženy s dětmi. Někteří Poláci - zejména ti po několika neúspěšných vztazích s Polkami, anebo takoví, kteří si už roky nedokážou najít stálou partnerku - v tom vidí svou šanci pro povedené manželství. Znalosti o Ukrajinkách čerpají z internetu. Tam se dočtou, že jsou věrné a hezké. Na rozdíl od Polek, které jsou prý líné a zkažené.

Aby se tito muži spojili s ženami z Ukrajiny, vznikla facebooková skupina "Polák hledá ukrajinskou manželku. Ukrajinka hledá polského manžela". Skupina čítá už 4000 členů, hlavně mužů. Pánové zde zveřejňují své foto s krátkým sdělením, například: "Mám firmu a byt ve Varšavě". "Seznámím se s Ukrajinkou do 40 let. Sám s bytem." "Naléhavě hledám dívku z Ukrajiny. Mám vlastní byt a dobře placenou práci. Vyžaduji: věk 16 až 25 let či 37 až 42, váha pod 70 kg."

Ve skupině není moc žen a když, tak jsou to Polky, které se hádají s inzerujícími muži. Ukrajinky se nevyskytují vůbec, anebo se nevyjadřují. Pánové debatují hlavně mezi sebou. Obvykle urážejí vzhled soupeře a jeho výdělky. Urážejí také ženy, které se zde vyjadřují.

"Zkrachovalec," píše Joanna pod fotkou Ireneusze. "Děkuji za kompliment, těší mě, že se nelíbím. Dávám přednost ženám, které mají v hlavě více než dvě mozkové buňky,"" odpovídá Ireneusz.

Ptali jsme se členů skupiny, proč hledají za manželku Ukrajinku. "Polky jsou ješitné a dost líné. Vidím to v práci: Polky se vyhýbají jakýmkoli úkolům, přehazují je na Ukrajinky, které pracují poctivě a nevymýšlejí si. Bohužel, jsou převážně vdané a věrné svým mužům. Dokonce je ani nenapadne flirtovat. A ne Polky, ale Ukrajinky jsou nejhezčí na světě," odpovídá Lukasz.

Chtěl by najít ženu se smyslem pro humor a pro cestování. "Hlavně aby nebyla jedovatá. Z vlastní zkušenosti vím, že Polky po nepovedených vztazích strašně zahořknou. Ovládla je emancipace, bojují s utiskovanou mužskou populací. V Polkách vidím hodně závisti a nenávisti. U Ukrajinek jsem si toho nevšiml, jsou velmi srdečné," vypráví Lukasz.

Někteří členové skupiny se zlobí, že administrátor povoluje účast Polek. "Prosím admina, ať vyhodí ze skupiny všechny Polky. Bohužel žárlí, nic nového nepřinášejí, jsou naprostým opakem chudých a věrných Ukrajinek," apeluje Marcin.

Jiní začínají debatu řečnickou otázkou: "Pánové, proč jsou Polky tak líné a náročné?" V odpovědích převažuje názor, že Polky se při výběru partnera řídí výší jeho výdělků. Muži si tak stěžují na příliš velký výběr potenciálních partnerů, které obstarávají aplikace jako tinder.

Marian z malé vsi se do skupiny také přihlásil. Je mu 31 a dva roky marně hledá partnerku. "Měla by mít mezi 20 až 30 lety. Hlavně aby byla hezká. Blondýna," říká. Před dvěma lety ho opustila Polka kvůli Švédovi. Od té doby si myslí, že každá Polka je materialistka. Kdyby našel vhodnou Ukrajinku, pozval by ji do kavárny. Mohla by u něj bydlet. "Musela by mě vzbudit ráno do práce, naservírovat snídani a po poledni oběd. Nemusela by pracovat. Stačí, že pracuji já," říká.

"Už 15 let hledám ženu na internetu a nemůžu ji najít. Je mi 39," začíná Marek. "Narazil jsem na divné dívky. Nejdřív říkaly, že chtějí vztah, ale pak tvrdily, že nehledají nic stálého. Myslím, že jim šlo o peníze," stěžuje si.

Marek touží, aby ho žena milovala takového, jaký je. Když se ptám na jeho silné stránky, říká, že má vlastní byt. "Byla by mi vděčná. Ukrajinky toho moc nechtějí, jsou chudší. Potřebují teď bydlení. Nabídl bych ji manželství a později byt," sní.

Jeho příští žena musí být štíhlá, hezká a mladší 40 let. "Nemusí být nejkrásnější, ale nemůže být tlustá," varuje. Pokud jde o charakter, je důležité, aby ráda chodila na fotbal. "No, nemusí, může zůstat doma," mění po chvilce názor.

Průzkumy ukazují, že mezi muži v reprodukčním věku převažují pravicové postoje, nejčastěji se také radikalizují. Nacionalisté se odvolávají na archetyp muže, který je bojovný, nezávislý a odvážný. To je silný archetyp, kterému podléhají hlavně lidé, kteří vykonávají společensky málo prestižní povolání, vysvětluje profesorka Ewa Marciniaková z Varšavské univerzity.

Na druhé straně pohledy polských žen se od roku 2016, čili od prvních černých protestů (proti zákazu interrupcí - pozn. ČTK), stabilizovaly. "Samozřejmě, právně se zákaz potratů zpřísnil, ale sociální a emoční aspekt přetrval. Projevuje se touhou žen dbát o sebe, rozvíjet se, dosáhnout sociálního vzestupu a větší vzdělanosti a také touhou po rovnoprávných vztazích," vysvětluje profesorka Marciniaková.

"Mezi mladými muži představuje osu vztahu soupeření se ženami, dokonce i s partnerkou. Polákům se zdá, že tradiční obraz ženy u plotny pasuje na Ukrajinky. To je samozřejmě stereotyp. Typická Polka může vařit, ale třeba jen jednou týdně a společně s partnerem, který se kromě mužnosti vyznačuje i citlivostí, spoluprací a péčí. Polky jsou progresivnější, ale za tím se neskrývá vyfantazírované přání převrátit vztahy vzhůru nohama. Touží raději po spolupráci a partnerství, a ne po vztahu spočívajícím v soupeření," dodává profesorka.