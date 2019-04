Praha - Starostové a nezávislí (STAN) mohou zvítězit v krajských volbách a překreslit politickou mapu, řekl na volebním sjezdu končící předseda hnutí Petr Gazdík. Čas hnutí podle něj ještě za několik let přijde. Marketingové projekty podle něj nebudou trvat věčně a lidé budou chtít volit odborníky. STAN označil na nejvíce podceňovanou stranu.

Delegáti STAN na dnešním sjezdu vyberou nové vedení. Stranickou jedničkou se chce stát dosavadní místopředseda Vít Rakušan. Ve stranických novinách uvedl, že má ambici STAN dovést do vlády. Gazdík věří, že se Rakušan novým předsedou stane.

Gazdík již nemá zájem hnutí vést, ale avizoval kandidaturu na post místopředsedy. Ve svém dnešním projevu vyzdvihl, čeho hnutí dosáhlo. Poznamenal, že se v současné době bojuje o demokracii. Zdůraznil, že senátorský klub STAN nedopustí posunutí České republiky směrem na východ.

"Některými stranami adorovaná přímá demokracie se bere jako to nejlepší. My říkáme, že zastupitelská demokracie má ještě smysl, je lepší zárukou demokracie vůbec. A to, co může přinést přímá demokracie, vidíme na brexitu. Přímou demokracii se musíme učit na komunálních a regionálních referendech a tématech," uvedl a vyloučil konání referenda o zahraničněpolitických tématech nebo daních.

Lidé a uskupení kandidující se Starosty a nezávislými musí podle Gazdíka voliče oslovovat více pod společnou hlavičkou STAN. Zdůraznil, že hnutí musí mít pevné postoje k hlavním politickým otázkám.

Hnutí podle něj nehrozí personální vyprázdněnost, protože může čerpat ze své silné členské základny. STAN označil za nejpodceňovanější stranu a za nenápadnou sílu. "Máme na to a této zemi můžeme prospět," zdůraznil.

Poznamenal, že čas STAN přijde. "Vzpomeňte si na má slova za několik let," řekl. Marketingové projekty podle něj nebudou bavit voliče věčně a budou chtít odborníky, které může nabídnout STAN.

Delegáti Gazdíkovi za jeho práci poděkovali potleskem ve stoje.