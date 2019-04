Praha - Po odchodu z čela hnutí STAN se Petr Gazdík hodlá věnovat přípravě reformy vzdělávacího systému, na které je podle něj nutné se shodnout v příštích deseti letech. V úmyslu má také za rok kandidovat v krajských volbách na Zlínsku, kde nyní působí jako neuvolněný krajský radní pro školství. Funkci předsedy Starostů opustí bývalý učitel na sněmu STAN v sobotu po 15 letech.

"Chci se držet své práce pro Zlínský kraj, své poslanecké práce, chci se držet rodiny a pracovat na reformě vzdělávacího systému, to není málo," řekl dnes Gazdík v rozhovoru s ČTK.

Poznamenal, že jako statutární zástupce pro 99 škol a školských organizací ve Zlínském kraji vidí problémy školství zblízka a řeší je s řediteli takřka každý den. Reforma, o které by chtěl diskutovat na širší úrovni než pouze ministerské, je podle něj nezbytná. "Je nutné, aby se vzdělávací soustava změnila, jestliže nechceme, abychom byli montovnou Evropy a dál levnou ekonomikou s nízkými mzdami. Ministerstvo ví, že je nutno něco dělat," uvedl.

Senátor STAN a končící rektor Masarykovy univerzity v Brně Mikuláš Bek v sobotu na sněmu představí tři základní směry reformy, jak o ní Gazdík usiluje. "Je to reforma cílů vzdělávání. Z mého pohledu by měl být cílem vzdělaný a kompetentní absolvent, a dnes je vzhledem k systému financování na žáka pro každého ředitele cílem mít co nejvíc žáků, to jde proti sobě. Druhý směr je reforma curricula, tedy toho, co se žáci mají učit a s tím nutně spojené obsahy zkoušek. Třetí oblast je zásadní změna pedagogických fakult a vzdělávání učitelů," uvedl. Na těchto třech základních oblastech je podle něj opozice s vládními stranami ve Sněmovně schopna se dohodnout, pak přijdou konkrétní kroky k naplňování změny.

Na reformě spolupracuje se senátory, nevládními organizacemi, zapojit by chtěl osobnosti jako je viceprezident Svazu průmyslu a dopravy Radek Špicar. Na ministerstvu školství pod vedením Roberta Plagy (ANO) vidí vstřícnost. "Největším nešvarem školství je, že průměrný ministr vydržel 21 měsíců, každý něco začal, a nic nedotáhl. Myslím, že pan ministr i pan premiér (Andrej Babiš) jsou natolik moudří, že ví, že musí nastat elementární shoda, protože oni tady za dva roky nemusí sedět, a nic se nikdy nedotáhne," uvedl Gazdík.

Zda úplně odejde z vedení STAN, se rozhodne až na sněmu, nominován je do funkce místopředsedy. "(Jediný kandidát na předsedu) Vít Rakušan mne požádal, abych ve vedení byl. Argumentoval na sněmech v krajích tím, že většina stran má problém se svými bývalými předsedy. Ne každá se s nimi umí rozejít ve smírném stavu, použít jeho zkušenosti a dovednosti nějak dál," uvedl. Sám chce tím, co se v politice, zejména školství, naučil, STAN dál sloužit.