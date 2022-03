Gazdík: Rodiče se nemusí bát, že pro děti nebude místo na MŠ a ZŠ

Praha - Rodiče se podle ministra školství Petra Gazdíka (STAN) nemusí obávat, že by kvůli ukrajinským uprchlíkům nezbylo na jejich děti místo v mateřských či základních školách. Gazdík novinářům před dnešním jednáním Sněmovny řekl, že ředitelé a zřizovatelé dostanou možnost zvýšit kapacity. Ukrajincům však doporučuje neusilovat o zařazení do škol v Praze a nejbližším okolí.

Kabinet ve středu schválil návrh, podle kterého budou uprchlíci z Ukrajiny moci v ČR podat přihlášku na maturitní obory středních škol do 5. dubna. Prodloužil by se tak termín, který skončil 1. března. Do nematuritních oborů by se uprchlíci mohli hlásit do 8. dubna. Podle dalšího návrhu by do dětských skupin brzy mohly začít chodit i děti ukrajinských uprchlíků. Na místa by přispíval stát.

Gazdík řekl, že zákony ze školství mají zajistit, aby ředitelé nebyli pod vlivem situace nuceni porušovat předpisy. Koaliční experti ještě projednají, jaké úpravy by mohla vložit do novel Sněmovna v rámci pozměňovacích návrhů. "Abychom co nejvíc zjednodušili situaci ve školách ředitelům, rodičům i žákům," podotkl.

Rodiče se nemají obávat, že kvůli ukrajinským žákům a studentům nebude místo pro jejich děti v MŠ a ZŠ, zdůraznil Gazdík. "Chystáme se dát ředitelům a zřizovatelům takové možnosti, že budou moci zvýšit kapacitu, vytvářet dětské skupiny pro hlídání," řekl.

Lokálně problémy nelze vyloučit, prostor pro navyšování kapacit je nízký v Praze a prstenci kolem hlavního města, doplnil. Gazdík situaci projednával i s ukrajinským velvyslancem v Praze Jevhenem Perebyjnisem. "Snažíme se informovat, že v Praze je problém se zařazením jejich dětí do školek a škol. I ukrajinské velvyslanectví doporučuje ženám, pakliže chtějí mít děti ve škole a školce, aby vynechali Prahu a prstenec kolem z úvah, že tady budou bydlet," připustil ministr.