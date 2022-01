Gazdík: Ředitelé škol by mohli vyhlašovat delší volno, nebo distanční studium

Karlovy Vary - Ředitelé škol by měli mít možnost v případě velkého počtu nakažených učitelů vyhlásit delší ředitelské volno, nebo distanční studium. Je to součástí návrhu zákona, který chce ve středu vládě předložit ministr školství Petr Gazdík (STAN). Řekl to při návštěvě Karlovarského kraje. Zákon by podle něj mohla Sněmovna projednat příští týden zrychleně, aby mohl co nejdříve platit. Řešit by měl i nárok na ošetřovné.

Zatím podle Gazdíka může o uzavření školy rozhodnout hygienická stanice při velkém počtu nakažených žáků. Nesleduje se ale už tolik nemocnost pedagogů. Nyní by podle ministra měl tuto pravomoc sám ředitel.

"Návrh zákona o pandemickém ředitelském volnu stanovuje, co může dělat ředitel, když mu dochází učitelé. Aby mohl reagovat rychleji, než by rozhodla krajská hygienická stanice," uvedl Gazdík. "Jedná se o výrazné zjednodušení možnosti ředitelů udělit buď ředitelské volno, nebo nařídit distanční výuku, a to až v délce deseti dnů," uvedl Gazdík.

Někteří ředitelé a zástupci profesních organizací poukazovali na to, že při ředitelském volnu nemají rodiče nárok na krizové ošetřovné. Podle Gazdíka by ale i tuto problematiku měl jím překládaný zákon řešit.