Gazdík popírá, že by obviněný Redl ovlivňoval jeho osobní rozhodování i STAN

Praha - Ministr školství a místopředseda hnutí STAN Petr Gazdík popírá, že by podnikatel Michal Redl obviněný v kauze související s hospodařením pražského dopravního podniku jakkoli zasahoval do jeho politických kroků i rozhodování Starostů. ČTK Gazdík napsal, že veškeré jemu známé informace ke svému spojení s Redlem dnes sdělil poslancům klubu STAN na mimořádném zasedání. "Zeptal jsme se našich poslanců na názor. Stojí za mnou," konstatoval. Na mimořádném sněmu hnutí na podzim chce obhajovat svou stranickou funkci. "Necítím žádnou vinu, nic špatného jsem neudělal," uvedl.

Ministr dnes ČTK napsal, že ho policie nekontaktovala a žádné vysvětlení ji nepodával. "S Michalem Redlem se známe, to jsem nikdy nepopíral. Pracovně jsem se s ním setkal například ohledně pronájmu prostor pro pedagogicko-psychologickou poradnu jako krajský radní, nakonec jsme však na kraji našli lepší řešení," uvedl s tím, že se s Redlem setkávali i společensky na přátelské bázi.

"Sděloval mi své názory - například právě na mediální obraz STAN. Ale rozhodně popírám, že by Michal Redl jakkoliv zasahoval do rozhodování hnutí STAN nebo do mých politických rozhodnutí," uvedl. Podle médií však byly jeho styky s Redlem časté. Server Deník N dnes uvedl, že policisté při vyšetřování kauzy kolem pražského politika Petra Hlubučka (STAN) zjistili, že kontakty mezi Gazdíkem a Redlem byly mnohem čilejší a že se týkaly i Starostů a nezávislých.

Gazdík má plnou důvěru předsedy STAN a ministra vnitra Víta Rakušana. "Nikdy nepopíral, že pana Redla zná. Znal tedy především jeho otce, to je třeba říct, nikoli samotného Michala Redla. Nikdy nepopíral, že se s ním někdy sešel. Ale podle veškerých dostupných informací Petr Gazdík nikde nefiguruje jako osoba prověřovaná, obviňovaná nebo něco podobného, " sdělil dnes Rakušan médiím. Dodal, že pokud se Gazdík někdy s Redlem setkal, Redl v té době nebyl trestně stíhným. "Pokud (Gazdík) je zmíněn někde ve spisu, to přece neznamená odsudek, já Petru Gazdíkovi věřím," uvedl. Zdůraznil, že jako ministr vnitra nemá jiné informace než z médií.

Za hnutí STAN a jeho postup v kauze se dnes postavil premiér Petr Fiala (ODS). Předsednictvo hnutí podle něj vyřešilo razantně kauzu kolem Petra Hlubučka (STAN), který je mezi obviněnými v souvislosti s hospodařením pražského dopravního podniku (DPP). Hnutí STAN Hlubučkovi pozastavilo členství, Hlubuček pak rezignoval na všechny stranické posty a také na funkce náměstka pražského primátora, člena rady hlavního města a dozorčí rady Pražských služeb.