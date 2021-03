Gazdík po schůzce s Plagou nevyloučil podporu 14 dní stavu nouze

Praha - Místopředseda hnutí Starostové a nezávislí (STAN) Petr Gazdík po dnešním jednání s ministrem školství Robertem Plagou (ANO) nevyloučil podporu prodloužení nouzového stavu o 14 dní. Vláda ale podle něj mimo jiné musí představit plán návratu do škol s konkrétními termíny, řekl novinářům ve Sněmovně. Piráti a STAN považují za reálný návrat některých skupin žáků k prezenční výuce 12. nebo 19. dubna, pokud to dovolí epidemická situace a za přísných opatření. Žáci by ve školách mohli být testováni dvakrát týdně antigenními testy, řekl Gazdík. Podle místopředsedy sněmovního školského výboru Lukáše Bartoně (Piráti) zváží Plaga pilotní projekty testování v několika školách.

Zásadní je podle Pirátů a STAN návrat prvního stupně základních škol k prezenční výuce, podle Bartoně by se měly střídat skupiny žáků. Podle Plagy by se třídy 1. stupně ZŠ po návratu do škol měly po týdnu střídat doma a ve škole. Termín pro návrat podle něj musí určit ministerstvo zdravotnictví, řekl po jednání s opozičními poslanci ČTK Plaga.

"Návrat prvních stupňů základních škol je významně epidemiologicky lepší v rotačním schématu týden (doma) a týden (ve škole). To znamená, že to není jen redukce žáků na polovinu, ale významně se redukuje to epidemiologické riziko," uvedl ministr. "Rotační způsob pro celý první stupeň umožňuje a vytváří prostor nejen pro návrat celého prvního stupně, ale také pro zvýšený návrat praktické výuky ve školách středních," řekl. Praktická výuka by se podle něj měla obnovit i v závěrečných ročnících vysokých škol. Vedle dlouhodobých priorit jako otevření škol pro nejmladší žáky nebo praktické výuky ve středních a vysokých školách by podle něj ministerstvo chtělo umožnit třeba i skupinové konzultace.

Dalšími prioritními skupinami jsou žáci posledních ročníků středních škol v oborech s odborným zaměřením, žáci středních a vysokých škol v praktické výuce, děti v mateřských školách, žáci speciálních škol, u nichž strany navrhují návrat dobrovolný, nebo žáci základních uměleckých škol při individuální výuce. S Plagou na skupinách podle poslanců panuje shoda.

Podle Gazdíka ministr zákonodárce ujistil, že testování je organizačně i logisticky zajištěno s pomocí hasičů a že antigenních testů je dostatek. Žáci by podle něj měli být testováni dvakrát týdně. Bartoň uvedl, že Plaga uznal myšlenku pilotních projektů testování v několika zařízeních ještě před úplným návratem dětí do škol za dobrou. "Abychom si otestovali antigenní i PCR testy i logistiku, že jsme to vůbec schopni zvládnout, a měli jsme nějaká data ještě předtím, než půjdou hromadně žáci prvního stupně do škol," poznamenal.

Plán Pirátů a STAN počítá s několika opatřeními, jež mohou riziko nákazy ve školách minimalizovat. Jde o distribuci ochranných pomůcek, prioritní očkování učitelů nebo udělení více pravomocí ředitelům škol. Otevírání škol by se mělo podle stran řešit regionálně, nikoli plošně. Také k tomu se podle Gazdíka Plaga pro druhou fázi otevírání škol staví pozitivně.

Gazdík jednání považuje za zásadní i pro rozhodování, zda by STAN podpořil prodloužení nouzového stavu o 14 dní. Vláda žádá Sněmovnu o 30 dní do 27. dubna, aktuálně končí 28. března. Sněmovna rozhodne v pátek. "Jednáme o tom s našimi hejtmany, kteří se kloní k možnosti 14 dnů, ale je to teď o dalším jednání s vládou," řekl. Také podle Bartoně dnešní schůzka s Plagou posunula Piráty ve vyjednávání o nouzovém stavu. Obě strany se chtějí rozhodnout dnes večer, případně v pátek ráno.

Do škol by se podle vyjádření ministerstva školství z minulého týdne měli po jejich znovuotevření vrátit jako první nejmenší žáci a praktická výuka středoškoláků či vysokoškoláků. Resort má podle mluvčí Anety Lednové plán návratu do škol připraven.