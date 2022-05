Gazdík odvolal šéfku Cermatu Kleňhovou, důvodem jsou i chyby v hospodaření

Praha - Ministr školství Petr Gazdík (STAN) odvolal z funkce ředitelku Centra pro zjišťování výsledků vzdělávání (Cermat) Michaelu Kleňhovou. Rozhodl se tak kvůli nespokojenosti s fungováním organizace, jeho pomalosti a neefektivitě hospodaření. Kontrola ministerstva financí podle něj zjistila v Cermatu závažné nedostatky. Gazdík to dnes řekl novinářům. Kleňhová skončí ve funkci k dnešnímu dni a od 25. května bude řízením Cermatu pověřen ministrův náměstek Milan Štábl. Na pozici ředitele organizace vypíše ministerstvo výběrové řízení. Reakci Kleňhové ČTK zjišťuje. Cermat je příspěvkovou organizací ministerstva školství. Organizace má na starosti zejména přípravu a hodnocení maturitních a jednotných přijímacích zkoušek.

Fotogalerie

Odvolání Kleňhové zdůvodnil Gazdík mimo jiné nesouladem Cermatu v plnění úkolů zadaných ministerstvem školství. "Jednoduše řečeno bývalé vedení této přímo řízené organizace se rozcházelo s vizemi řízení, které reprezentuje současné ministerstvo školství. Cermat nenaplňuje očekávání ministerstva školství, je pomalý, liknavý v plnění zadaných úkolů. S takto řízenou organizací nelze vybudovat školství pro 21. století," uvedl.

Za jeden z klíčových problémů Cermatu označil také hospodaření. "V této souvislosti lze zmínit oblast veřejných výběrových řízení, kdy Cermat několikrát proaktivně prosazoval jednací řízení bez uveřejnění. Já prosazuji otevřená výběrová řízení, transparentnost a hlavně hospodárnost," vysvětlil.

Kontrola ministerstva financí zadaná v roce 2020 podle něj zjistila "poměrně závažné skutečnosti". "Týkají se například uzavírání dohod se stávajícími zaměstnanci, zjištění zakládá podezření na spáchání přestupku, na základě kterého může dojít k zahájení následného řízení ze strany Státního úřadu inspekce práce," řekl. Podle kontroly mělo 64 z 89 zaměstnanců Cermatu souběžně uzavřené i dohody o provedení práce. Z toho 36 lidí si takto nad rámec platu rozdělilo 5,1 milionu korun.Výsledky kontroly dostalo ministerstvo školství minulý týden, dodal Gazdík.

Na kontrolu ministerstva financí podle něj naváže kontrola ministerstva školství, která se zaměří na hospodaření s majetkem a penězi ze státního rozpočtu. "Prověří přiměřenosti a účinnosti vnitřního kontrolního systému organizace," dodal.

Náměstek Štábl podle Gazdíka nyní Cermat povede jako krizový manažer. Za jeho hlavní úkoly označil to, aby zjistil skutečný stav v problematických veřejných zakázkách a pracovněprávních vztazích, zorganizoval podzimní maturitní zkoušky, začal připravovat digitalizaci přihlášek pro přijímací zkoušky a připravil ve struktuře organizace změny pro vedení, které vyjde z otevřeného výběrového řízení.

Kleňhová nastoupila do čela Cermatu od června 2018 za bývalého ministra školství Roberta Plagy (za ANO). Předchozího ředitele Cermatu Jiřího Zíku vystřídala poté, co ho Plaga odvolal z funkce kvůli chybám v maturitních a přijímacích testech. Kleňhová se měla ujmout funkce původně až od prosince 2018. Do čela Cermatu byla vybrána v konkurzu na podzim 2017 za ministra školství Stanislava Štecha (za ČSSD).