Gazdík navrhne STAN odklad hlasování o spolupráci s Piráty

Zlín - Lídr STAN ve Zlínském kraji Petr Gazdík, který je také místopředsedou hnutí, kritizuje jednání Pirátů, dvojblok ve Zlínském kraji nevytvořili. Piráti zástupcům STAN podle Gazdíka při povolebním jednání lhali, nakonec se podle něj přiklonili k variantě koalice, kterou chce vítězné ANO sestavit s Piráty, ODS a ČSSD. Hnutí STAN mělo ve čtvrtek hlasovat o spolupráci s Piráty při parlamentních volbách. Gazdík navrhne, aby o tom nehlasovali, řekl dnes novinářům ve Zlíně.

"Naštvalo nás to, byl jsem v pondělí v Praze na vyjednávání s vedením Pirátů, kde nám bylo přislíbeno, že celostátní politika se projeví ve Zlínském kraji a Piráti nás budou brát jako preferovaného partnera. Na základě i toho jsme se rozhodli, že nepřijmeme nabídku ANO a nepůjdeme do koalice s ANO a tím nevystrnadíme Piráty z koalice. Že budeme postupovat férově a Pirátům o této nabídce řekneme a dáme najevo, že pro nás je prioritnější být v koalici s nimi, o čem svědčila i nabídka na post hejtmanky (pro Piráty), kterou bychom podporovali," uvedl Gazdík.

Ve Zlínském kraji dnes pravděpodobně oznámí ANO, Piráti, ODS a ČSSD vznik společné koalice. ČTK to nezávisle na sobě řekli zástupci ANO a Pirátů. Odpoledne mají všechny čtyři subjekty naplánované společné jednání ve Zlíně, po něm by vytvoření koalice mohly oficiálně oznámit. Z 45 křesel v zastupitelstvu by jich koalice měla 24. Volební jednička Pirátů Hana Ančincová dnes ČTK řekla, že Piráti vytvořili pro vyjednávání dvojblok s ODS. Společně podle ní odmítají spolupráci s dosavadním lidoveckým hejtmanem Jiřím Čunkem. Lidovci přitom dnes vyzvali Piráty, STAN a ODS k vytvoření funkční koalice, která by měla 26 křesel v zastupitelstvu.

Gazdík uvedl, že jej nejvíce mrzí, jakým způsobem se vše stalo. "Jsme z jednání Pirátů velmi rozladění. Piráti jsou nová strana a očekávali jsme od nich vyšší politickou kulturu, bohužel se to nestalo," uvedl Gazdík. "Jsme připraveni na to neuspět, že nás nemusí chtít každý do koalice, ale odmítáme být za blbce," uvedl Gazdík.

Navrhovaná koalice ANO, Piráti, ODS a ČSSD je podle Gazdíka velmi nesourodá, uvedené strany spojuje kritika nové nemocnice, kterou prosadil Čunek. Ve zdravotnictví v kraji však byly podle Gazdíka v minulosti vleklé problémy, které způsobila ČSSD. Naopak koalice lidovců, STAN, Pirátů a ODS by byla podle Gazdíka přirozená a měla by více hlasů.

S vedením Pirátů i předsedou STAN Vítem Rakušanem je Gazdík podle svých slov v kontaktu. Na otázku, zda si dovede představit v kraji společnou kandidátku STAN a Pirátů pro sněmovní volby, Gazdík řekl, že teď nedokáže odpovědět.

Hnutí ANO ve volbách v kraji získalo 19,08 procenta hlasů, druzí lidovci 18,62 procenta. Oba subjekty mají v pětačtyřicetičlenném zastupitelstvu po devíti mandátech. Třetí Piráti budou mít šest zastupitelů, stejně jako STAN. Na pátém místě je ODS s pěti zastupiteli, šestá je ČSSD se čtyřmi mandáty. Sedmou příčku obsadila SPD se třemi zastupiteli, stejně jich má koalice Trikolóry, Soukromníků a Nezávislých, která byla osmá.

ODS bude mít na jihu Čech hejtmana, placených radních bude šest

ODS bude mít na jihu Čech hejtmana Martina Kubu. V radě by měla mít tři křesla, stejně jako ČSSD a KDU-ČSL s TOP 09, Jihočeši dvě. Placených pozic radních bude šest, o jednu méně než v minulém volebním období. Strany se dohodly i na personálním obsazení rady. ČTK to dnes po jednání stran, které chtějí uzavřít koalici, řekli lídr ODS Martin Kuba, člen vyjednávacího týmu ČSSD Petr Podhola, místopředseda KDU-ČSL Jan Bartošek a Pavel Klíma z TOP 09.

V placených pozicích radních budou Martin Kuba a Lucie Kozlová (oba ODS), František Talíř z KDU-ČSL, Antonín Krák z ČSSD, Pavel Klíma z TOP 09 a Pavel Hroch z hnutí Jihočeši 2012. Prvním náměstkem hejtmana bude Talíř. Koaliční smlouvu by měli politici podepsat příští týden.

"Nechceme hrát žádné silové hry v koalici a vzájemně se přehlasovávat. Myslím, že největší přínos téhle dohody přináší ODS, která se 14 mandáty vstupuje do toho, že nehodlá dělat silovou politiku," řekl Kuba.

Hejtman bude mít na starosti zdravotnictví, záchrannou služba, krizové řízení a vnější komunikaci. Za ODS by měl v radě dále zasednout Tomáš Hajdušek, řídit finance, přípravu rozpočtu, investiční plán a přípravu velkých investičních akcí. Lucie Kozlová z ODS by se měla věnovat sociálním věcem, vědě, výzkumu a IT. František Talíř z KDU-ČSL by měl mít pod sebou regionální rozvoj, cestovní ruch a životní prostředí, Pavel Klíma z TOP 09 školství, sport a veřejné zakázky. Pod Antonína Kráka z ČSSD by měla spadat doprava, územní plánování a majetek. Pavel Hroch z hnutí Jihočeši 2012 by dostal na starost venkov, kulturu a památky.

Zbylými členy rady by se měli stát za ČSSD Miroslav Joch a Olga Bastlová, Jan Bartošek z KDU-ČSL a Jiří Fišer za hnutí Jihočeši 2012.