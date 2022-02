Gazdík: MŠMT poskytne školám návod, jak s žáky probrat situaci na Ukrajině

Praha - Ministerstvo školství připravilo pro učitele návod, jak by měli s žáky probrat současnou situaci na Ukrajině. Novinářům to dnes řekl ministr školství Petr Gazdík (STAN). Záměrem je podle něj to, aby žáci nehledali vinu za útok Ruska na Ukrajinu třeba u svých spolužáků ruské či ukrajinské národnosti a děti lépe chápaly informace a souvislosti mezinárodního konfliktu. Školy by měly metodiku dostat dnes.

Ministerstvo má podle Gazdíka informace o tom, že v některých základních školách, které navštěvují žáci ukrajinské či ruské národnosti, se vyskytly konflikty. Jde podle něj o jednotky případů.

"V tuto chvíli rozesíláme metodický pokyn a dopis ministra pro učitele tak, aby se snažili žákům vysvětlovat, abychom zabránili xenofobii," uvedl. Vyučující by podle něj měli žákům vysvětlovat, jaké jsou historické souvislosti současných událostí. "Je to velká výzva pro učitele v tuto chvíli žákům sdělit vše potřebné o tom konfliktu, veškeré informace a zároveň poukázat na to, že konkrétní člověk nebo jejich spolužák jiné národnosti není ten, kdo za tu situaci může," řekl.

Ministerstvo také podle Gazdíka připravuje pomoc pro Ukrajince v koordinaci s rektory vysokých škol. Týkat by se měla ukrajinských studentů a případných nových studentů a žáků, dodal.

Ruský prezident Vladimir Putin ve čtvrtek ráno oznámil, že dal svolení ke speciální vojenské operaci na ukrajinském Donbasu. Šéf ukrajinské diplomacie Dmytro Kuleba poté řekl, že Putin zahájil plnohodnotnou invazi na Ukrajinu a že země se bude bránit. Podle ukrajinského generálního štábu je cílem ruské invaze hlavní město Kyjev.