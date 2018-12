Praha - Předseda Starostů a nezávislých (STAN) Petr Gazdík chce skončit v čele hnutí, které podle něj potřebuje nový impulz. Příští týden navrhne širšímu vedení STAN, aby zkrátil funkční období předsednictva a v dubnu se uskutečnil volební sjezd. Sám se chce více věnovat školství a podílet se na přípravě jeho reformy. Gazdík to řekl ČTK a potvrdil tak informaci serveru Aktuálně.cz o svém připravovaném odchodu.

Na úterním jednání celostátního výboru STAN chce Gazdík navrhnout zkrácení tříletého funkčního období vedení hnutí o rok, takže by se připravovaný dubnový sjezd Starostů stal volebním. Sám se už na předsedu kandidovat nechystá. "Do budoucna může být STAN jednou z významných politických stran, které se budou dostávat do Sněmovny, a cítím, že potřebuje nový drajv v podobě nového předsedy, nových místopředsedů, nového celostátního výboru," řekl Gazdík ČTK.

Pokud celostátní výbor STAN Gazdíkův návrh na zkrácení funkčního období vedení schválí, budou krajské sněmy hnutí vybírat kandidáty na předsedu. Gazdík řekl, že se k nominacím určitě vyjádří. Je také připraven s novým vedením spolupracovat. Podle Aktuálně.cz je favoritem na nového předsedu nynější první místopředseda hnutí, starosta Kolína a poslanec Vít Rakušan.

Gazdík sám se chce v hnutí do budoucna více věnovat školství, ke kterému má jako učitel blízko. "Spolu s našimi senátory Jiřím Drahošem a Mikulášem Bekem bych rád začal pracovat na reformě, vizi českého školství," řekl.

Gazdík hnutí Starostů a nezávislých založil a vede ho od roku 2009. Funkce předsedy se už jednou vzdal a v roce 2014 STAN převzal liberecký hejtman Martin Půta. V listopadu stejného roku ale Půta z funkce odešel kvůli podezření z přijetí úplatku a ze zneužití pravomoci a Gazdík jako místopředseda znovu převzal vedení Starostů, později byl opětovně zvolen předsedou.