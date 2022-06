Gazdík bude žádat vládu o 1,75 mld Kč na růst platů nepedagogů od září

Praha - Ministr školství Petr Gazdík (STAN) bude žádat vládu o 1,75 miliardy korun na letošní růst platů nepedagogů. Navýšit by se měly od září. Se zvednutím výdělků učitelům ještě v letošním roce šéf resortu nepočítá, upravit by se měly pak od ledna. Gazdík to řekl v pořadu České televize Otázky Václava Moravce. Školské odbory kvůli platům vstoupily ve středu do stávkové pohotovosti.

"Jdu na vládu s požadavkem na zvýšení od září. Požaduji na to částku celkem 1,75 miliardy korun na zvýšení platů nepedagogických pracovníků... Navýšení platů pedagogických pracovníků by mělo jít od nového roku," řekl Gazdík. Věří tomu, že se na tom vláda dohodne.

Ministr neupřesnil, o kolik by se výdělky mohly navýšit. Část peněz by měla být na odměny, míní šéf resortu. Podotkl, že částku na přidání si Česko musí půjčit a růst platů bude na dluh.

Podle stínového ministra školství, šéfa sněmovního školského výboru a moravskoslezského hejtmana Iva Vondráka (ANO) by na růst platů nepedagogů 1,75 miliardy korun mohlo stačit. Míní, že v dalším období by už platy ve školství nemusely růst tak rychle jako v minulých letech a peníze by se měly rozdělovat lidem, "kteří si to opravdu zaslouží".

Školské odbory vyhlásily stávkovou pohotovost kvůli výdělkům ve středu. Gazdík zopakoval, že ho krok odborářů překvapil, když se vedou jednání. Podle předáka Františka Dobšíka se tak školský svaz rozhodl po "dalším bezvýchodném jednání" se členy vlády. Odboráři pro nepedagogy, kterým se plat zmrazil, žádají od července minimálně deset procent navíc a pro ostatní zaměstnance školství dorovnání inflace.

Učitelé si polepšili naposledy od ledna o dvě procenta. Nepedagogům ve školství se pro letošek výdělek zmrazil. Podle údajů ministerstva školství průměrný plat pedagogů činil loni 47.833 korun, letos by se měl dostat na 48.790 korun. Nepedagogičtí pracovníci loni pobírali průměrně 25.898 korun.

Podle Gazdíka největší zátěží pro školství letos představuje příliv ukrajinských školáků. Podle ministra se vláda rozhodla vyčlenit 5,3 miliardy korun na výuku včetně jazykových kurzů a adaptačních skupin. "To by mělo pro tento rok zatím postačit," dodal ministr.

Vláda je podle Gazdíka připravena vydat na úsporný tarif přes 50 mld Kč

Vláda je připravena vydat na úsporný tarif z rozpočtu víc než 50 miliard korun. V pořadu České televize Otázky Václava Moravce to dnes řekl ministr školství Petr Gazdík (STAN). Ministr průmyslu Jozef Síkela (za STAN) minulý týden na svém twitteru oznámil, že kabinet návrh tarifu projedná 22. června. Už dřív uvedl, že nižší cena se bude týkat elektřiny i plynu. Náklady státního rozpočtu na tuto pomoc odhadl před časem mezi 16 až 24 miliardami korun.

"Do určité výše spotřeby bude ta cena výrazným způsobem nižší. Vláda je připravena na to dát více než 50 miliard korun, což vůbec není malá částka, aby to občané výrazně pocítili," uvedl Gazdík.

Síkela zmínil možnost zavedení sociálního tarifu ke zvládnutí prudkého zdražování energií poprvé v polovině února na tiskové konferenci. Gazdík nesouhlasí s tím, že by příprava opatření trvala dlouho. Podle ministra školství ministerstvo průmyslu vše propočítává, aby nastavení tarifu cíleně podpořilo úsporu energií. "Kdo bude šetřit energie, tak si sáhne na maximální slevu a jeho sociální situace se tím maximálně zlepší," řekl Gazdík. Podle něj tak tarif bude všechny spotřebitele motivovat k tomu, aby se lidé s co největší částí spotřeby vešli do úsporného tarifu. Zmínil, že vláda debatuje i o odpuštění poplatků za obnovitelné zdroje firmám.

Stínový ministr školství, moravskoslezský hejtman a šéf školského výboru Sněmovny Ivo Vondrák (ANO) doufá v to, že nastavení tarifu bude srozumitelné a využití administrativně nenáročné, aby vyřizování nezatěžovalo úřady.

Síkela na twitteru sdělil, že podle druhu a účelu spotřeby se bude rozlišovat, jaké množství energie bude levnější. Stát by měl dotovat určitou spotřebovanou část, sleva by měla činit 15 až 20 procent. Tarif by měl platit pro celou topnou sezonu, podle potřeby případně déle.

Spotřebitelské ceny v květnu proti loňsku vzrostly celkově o 16 procent. Zemní plyn podle údajů statistického úřadu meziročně zdražil o 49,2 procenta, tuhá paliva o 30,1 procenta. Proti letošnímu dubnu stál v květnu zemní plyn o 3,4 procenta víc, elektřina o 0,6 procenta a tuhá paliva o 5,3 procenta.