Gauffová prošla v Pekingu do čtvrtfinále a vyhrála patnáctý zápas za sebou

Peking - Šampionka US Open Coco Gauffová postoupila na turnaji v Pekingu do čtvrtfinále. Dnešní výhrou 7:6, 6:2 nad Ruskou Veronikou Kuděrmětovovou prodloužila americká tenistka svoji vítěznou sérii už na 15 zápasů, což je v této sezoně WTA Tour rekord.

Devatenáctiletá Gauffová naposledy prohrála začátkem srpna v Montrealu s krajankou a deblovou spoluhráčkou Jessicou Pegulaovou. Poté po finálové výhře nad Karolínou Muchovou vyhrála turnaj v Cincinnati a následně na US Open získala první grandslamový titul.

Ve čtvrtfinále se třetí nasazená Gauffová střetne s turnajovou šestkou Marií Sakkariovou, jež ve 3. kole porazila 6:4, 2:6, 6:3 domácí tenistku Wang Sin-jü. Řekyni se naopak US Open nevydařilo, ale od té doby vyhrála deset zápasů z dvanácti včetně turnaje v Guadalajaře a je velkou soupeřkou českých tenistek Markéty Vondroušové a Karolíny Muchové v boji o po postup na Turnaj mistryň.

(řazeno podle výše dotace)

Turnaj mužů v Šanghaji

(tvrdý povrch, dotace 10,046.270 dolarů):

Dvouhra - 1. kolo:

Barrére (Fr.) - Borges (Portug.) 6:2, 6:2, Sonego (It.) - Sekulic (Austr.) 6:3, 6:2, Tseng Chun-hsin (Tchaj-wan) - Ševčenko (Rus.) 3:6, 6:3, 6:2, Kukuškin (Kaz.) - Müller (Fr.) 6:7 (6:8), 6:3, 6:2, Vukic (Austr.) - Carballés (Šp.) 6:4, 7:6 (9:7), Fils (Fr.) - Kotov (Rus.) 6:1, 6:4, Hijikata (Austr.) - Djere (Srb.) 7:6 (7:4), 7:5, Žukajev (Kaz.) - Napolitano (It.) 7:5, 7:5, Atmane (Fr.) - Thompson (Austr.) 6:3, 3:6, 6:1, Arnaldi (It.) - Popyrin (Austr.) 4:6, 6:3, 6:4, Halys (Fr.) - Karacev (Rus.) 7:6 (7:4), 3:6, 6:2, Van de Zandschulp (Niz.) - O'Connell (Austr.) 6:2, 6:7 (2:7), 6:4, Schwartzman (Arg.) - Van Assche, (Fr.) 5:7, 6:3, 6:2, Wolf (USA) - Cachín (Arg.) 3:6, 6:3, 6:4, Ofner (Rak.) - Varillas (Peru) 7:6 (7:3), 7:6 (8:6).