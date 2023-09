Gauffová je první semifinalistkou US Open a může narazit na Muchovou

Cori Gauffová ve čtvrtfinále US Open proti Jeleně Ostapenkové, 5. září 2023.

Cori Gauffová ve čtvrtfinále US Open proti Jeleně Ostapenkové, 5. září 2023. ČTK/AP/Seth Wenig

New York - Pokud tenistka Karolína Muchová postoupí do semifinále US Open, narazí v něm na Američanku Cori Gauffovou. Turnajová šestka porazila Lotyšku a nasazenou dvacítku Jelenu Ostapenkovou 6:0, 6:2 a postoupila poprvé na newyorském betonu mezi čtyři nejlepší. Utkání Muchové s Rumunkou Soranou Cirsteaovou začne na největším kurtu Arthura Ashe v 1:00 SELČ.

Devatenáctiletá Gauffová vyřadila Ostapenkovou za 69 minut a připsala si 16. vítězství z posledních 17 zápasů. Finalistka loňského Roland Garros triumfovala před závěrečným grandslamem sezony na turnajích ve Washingtonu a v Cincinnati. V Cincinnati zdolala ve finále právě Muchovou.

"Je to skvělý pocit. Minulý rok jsem tu prohrála ve čtvrtfinále a tentokrát jsem chtěla být lepší," řekla v rozhovoru na kurtu Gauffová. "Celý zápas jsem byla opatrná. Dokonce i při mečbolech jsem si pořád nebyla jistá vítězstvím. Dobře vím, že se Jelena umí vrátit z jakéhokoli stavu," doplnila.

Šestadvacetiletá Ostapenková, která v osmifinále vyřadila obhájkyni titulu Polku Igu Šwiatekovou a ukončila její panování v čele světového žebříčku, doplatila na 36 nevynucených chyb. Gauffová jich měla jen 14.

"Jak se říká v basketbalu, obrana vyhrává zápasy. Dnes jsem k tomu přidala i kvalitní útok a to rozhodlo," dodala Gauffová, která je nejmladší Američankou v semifinále US Open od Sereny Williamsové v roce 2001.

Tenisový turnaj US Open v New Yorku (tvrdý povrch, dotace 65 milionů dolarů): Ženy: Dvouhra - čtvrtfinále: Gauffová (6-USA) - Ostapenková (20-Lot.) 6:0, 6:2. Juniorky: Dvouhra - 2. kolo: Samsonová (10-ČR) - Harmonová (USA) 6:0, 6:1.