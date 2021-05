Gates odešel z vedení Microsoftu při vyšetřování vztahu s podřízenou, píše WSJ

Seattle (USA) - Členové představenstva americké softwarové společnosti Microsoft loni došli k závěru, že by zakladatel firmy Bill Gates měl odejít z jejich řad kvůli pokračujícímu vyšetřování, že měl před lety vztah se zaměstnankyní firmy. Napsal to list The Wall Street Journal (WSJ), který se odvolává na nejmenované zdroje seznámené se situací. Gates odešel z představenstva loni v březnu s tím, že se chce více věnovat svým filantropickým projektům. Jeho mluvčí uvedla, že Gatesův odchod ze správní rady nemá s vyšetřováním nic společného.

Členové představenstva si na konci roku 2019 najali právnickou firmu, která měla prověřit informace v dopise od jedné zaměstnankyně Microsoftu. Ta tvrdila, že udržovala s Gatesem několikaletý sexuální vztah. Někteří členové představenstva při vyšetřování došli k závěru, že by Gates už neměl v Microsoftu zastávat vedoucí pozici. Podle WSJ se chtěli vyhnout skandálu u jednoho z čelných činitelů společnosti, který by v médiích silně rezonoval kvůli právě se rodícímu hnutí MeToo. Zakladatel a dlouholetý šéf Microsoftu pak rezignoval ještě předtím, než představenstvo přijalo ve věci oficiální rozhodnutí, tvrdí zdroje.

Microsoft v prohlášení uvedl, že v roce 2019 obdržel informaci, že se Gates snažil "v roce 2000 zahájit intimní vztah se zaměstnankyní firmy". Společnost pak dodala, že záležitost prověřovala třetí firma, a že Microsoft při vyšetřování svou zaměstnankyni podporoval.

"Téměř před 20 lety začal románek, který skončil přátelsky," řekla Gatesova mluvčí s tím, že Gatesův odchod z představenstva se záležitostí nesouvisel. "(Gates) dával už několik let předtím najevo úmysl trávit více času filantropií," dodala.

Gates odstoupil z řídícího orgánu Microsoftu v březnu loňského roku, jen tři měsíce poté, co jej na toto místo znovuzvolila valná hromada. Ve vyjádření tehdy uvedl, že se chce věnovat veřejně prospěšným projektům, a že bude nadále sloužit jako technologický poradce nynějšího generálního ředitele, kterým je Satya Nadella. Ve stejný den rovněž odešel z představenstva investiční společnosti Berkshire Hathaway miliardáře a filantropa Warrena Buffetta.

Pětašedesátiletý Gates s manželkou Melindou začátkem května oznámili, že se po 27 letech rozvádějí. Ve společném prohlášení pak na twitteru sdělili, že "v další životní etapě už nemohou společně růst jako pár". V soudní žádosti o rozvod uvedli, že jejich manželství je "nenávratně rozbité".

Podle WSJ pracovala Gatesová na rozdělení manželství s několika právními firmami nejméně od roku 2019, pár však dosud neuvedl, co je konkrétně k rozvodu přivedlo. Jednou z obav Gatesové byly podle WSJ vztahy jejího manžela s finančníkem Jeffreym Epsteinem. Ten v srpnu 2019 spáchal ve vězení sebevraždu, nedlouho poté, co byl zatčen kvůli podezřením ze sexuálních zločinů. Gates ve vyjádření v roce 2019 uvedl, že se s Epsteinem setkal kvůli svým filantropickým projektům, a že schůzky lituje.

Gates firmu Microsoft spoluzaložil v roce 1975 a do roku 2000 byl jejím šéfem. Tamní softwarové oddělení řídil do roku 2006 a předsedou představenstva byl do roku 2014. V posledních letech byl řadovým členem představenstva a technologickým poradcem nynějšího šéfa Nadelly i přesto, že se stále více soustředil na provoz charitativní nadace, kterou vede společně se svou manželkou.