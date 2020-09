Gasly si dojel pro první triumf ve formuli 1

Monza (Itálie) - Nečekaným vítězem Velké ceny Itálie formule 1 se stal Pierre Gasly. Francouzský pilot stáje Alpha Tauri si na okruhu v Monze připsal první vítězství v kariéře. Na druhém místě dojel Carlos Sainz z McLarenu a třetí byl Lance Stroll z Racing Pointu.

K překvapivým stupňům vítězů přispěl slabší den Mercedesu, který v osmém závodě sezony teprve podruhé nevyhrál. Poprvé jeho nadvládu narušil v Silverstonu Max Verstappen z Red Bullu.Valtteri Bottas po špatném startu dojel pátý a šestinásobný mistr světa Lewis Hamilton po desetisekundovém trestu za nepovolenou zastávku v boxech sedmý.

Přitom se zdálo, že Hamilton směřuje za dalším bezproblémovým vítězstvím. Jenže poté Kevin Magnussen z Haasu kvůli technickým problémům odstavil vůz před vjezdem do depa a obhájce titulu po zavedení zpomalovacího vozu přišel o dvanáctisekundový náskok.

Hamilton využil safety caru k výměně pneumatik, jenže boxová ulička byla kvůli odstraňování Magnussenova vozu uzavřena a pilot Mercedesu dostal za porušení pravidel desetisekundovou penalizaci. Stejný trest obdržel Antonio Giovinazzi z Alfy Romeo.

"Zastávka v boxech se nám moc nepovedla. Beru to na sebe, nevšiml jsem si signalizace," řekl Hamilton. "Mám radost, že jsem dojel na bodech vzhledem k tomu, že jsem měl ztrátu přes dvacet sekund. Dnes mi to nebylo souzeno, ale co tě nezabije, to tě posílí," dodal.

Závod byl poté přerušen po ošklivě vypadající nehodě Charlese Leclerca z Ferrari, který sice z havárie vyvázl bez zranění, ale završil trápení italské stáje na domácí půdě. Už v šestém kole totiž selhaly brzdy vozu Sebastiana Vettela a čtyřnásobný mistr světa po dojetí do boxů ze závodu odstoupil.

Hamilton si po restartu z pevných pozic okamžitě odjel odpykat trest do boxů a do nečekaného vedení se dostal Gasly. Čtyřiadvacetiletý pilot první pozici udržel až do konce. Do poslední chvíle dotírajícího Sainze, pro kterého bylo druhé místo také životním výsledkem, porazil o čtyři desetiny.

Gaslyho dosavadním maximem bylo druhé místo v loňské Velké ceně Brazílie. Nyní se stal prvním francouzským vítězem ve formuli 1 od triumfu Oliviera Panise v Monaku v roce 1996. Nejlepším výsledkem Gaslyho v tomto ročníku byla dvě sedmá místa z Rakouska a Silverstonu.

"Bylo to šílený závod a pomohlo nám přerušení. Když jsem přišel do formule, říkal jsem, že je na čase, aby Francie měla od roku 1996 nějakého vítěze. Ale nečekal jsem, že to budu já," řekl Gasly. "Za normálních okolností bych byl druhý za Lewisem a to bych byl s druhým místem velmi spokojený. Ale dneska jsem napůl nespokojený," uvedl Sainz.

Hamilton, který usiloval o 90. triumf v kariéře a přiblížení se rekordu Michaela Schumachera na rozdíl jediného vítězství, i nadále s přehledem vede průběžné pořadí se ziskem 164 bodů. Na druhé místo poskočil Bottas (117), na třetí místo se 110 body klesl Verstappen.

Velká cena Itálie, závod MS vozů formule 1 v Monze:

1. Gasly (Fr./Alpha Tauri) 1:47:06,056, 2. Sainz (Šp./McLaren) -0,415, 3. Stroll (Kan./Racing Point) -3,358, 4. Norris (Brit./McLaren) -6,000, 5. Bottas (Fin./Mercedes) -7,108, 6. Ricciardo (Austr./Renault) -8,391, 7. Hamilton (Brit./Mercedes) -17,245, 8. Ocon (Fr./Renault) -18,691, 9. Kvjat (Rus./Alpha Tauri) -22,208, 10. Pérez (Mex./Racing Point) -23,224.

Nejrychlejší kolo: Hamilton.

Průběžné pořadí MS (po 8 ze 17 závodů): 1. Hamilton 164 b., 2. Bottas 117, 3. Verstappen (Niz./Red Bull) 110, 4. Stroll 57, 5. Norris 57, 6. Albon (Thaj./Red Bull) 48.

Pohár konstruktérů: 1. Mercedes 281, 2. Red Bull 158, 3. McLaren 98, 4. Racing Point 82, 5. Renault 71, 6. Ferrari 61, 7. Alpha Tauri 47, 8. Alfa Romeo 2, 9. Haas 1.