Garanční systém vyplatil za rok 87.000 klientů Sberbank 98 pct náhrad

Praha - Garanční systém finančního trhu vyplatil za 12 měsíců prostřednictvím poboček Komerční banky náhradu vkladů více než 87.000 klientů zkrachovalé Sberbank CZ. Získali 25,362 miliardy korun, to je 98 procent celkových nároků. Největší výplata náhrad vkladů v historii českého systému pojištění vkladů pokračuje i rok po pádu Sberbank CZ, informoval dnes ČTK Garanční systém.

Náhrady vkladů ze zkrachovalé Sberbank CZ začal Garanční systém vyplácet 9. března 2022, tedy sedm pracovních dnů po pádu banky.

Nejvíce klientů si chodilo pro náhradu vkladů v prvních dnech po zahájení výplat, uvedla výkonná ředitelka Garančního systému Renáta Kadlecová. "Hned ve středu 9. března to bylo 13.348 klientů, následující den 7971, v pátek 11. března 6301 klientů. Během března si pro náhradu vkladů přišly na pobočky Komerční banky zhruba dvě třetiny klientů banky. Od konce března se pak počty za den pohybovaly v rámci středních a nižších stovek,“ řekla.

Garanční systém má zákonnou povinnost zahájit výplatu náhrad vkladů z padlé finanční instituce do sedmi pracovních dní ode dne, kdy Česká národní banka oznámí, že finanční instituce nedokáže dostát svým závazkům. Takto to bylo i v případě Sberbank CZ, kdy pád banky nastal téměř ze dne na den. Co se týče finančního objemu, šlo navíc o největší výplatu náhrad vkladů.

"Co do výše pojištěných vkladů je výplata Sberbank tou největší. Co se týče počtu vyplácených klientů, největší výplatou v historii byla výplata klientů zkrachovalé Union banky v roce 2003. Tehdy šlo o 130.000 klientů. Sberbank je ale se svými více než 121.000 klienty hned na druhém místě,“ uvedla Kadlecová.

Na vyzvednutí náhrady vkladů mají klienti Sberbank CZ ze zákona tři roky. Dalších zhruba 34.000 klientů má čas do 10. března 2025. „Mezi klienty padlých finančních institucí, kteří mají nárok na výplatu náhrady vkladů, je často velké množství těch, kteří měli na účtech malé zůstatky. Není výjimkou, že si takoví klienti pro náhradu ani nepřijdou. Jednoduše se jim nevyplatí kvůli jednotkám korun jet na pobočku vyplácející banky,“ řekla Kadlecová. Nevyzvednuté peníze zůstávají v Garančním systému a jsou určeny k dalším výplatám náhrad vkladů.

Pražský městský soud prohlásil konkurz na Sberbank CZ koncem loňského srpna. ČNB na začátku května pravomocně odebrala bance bankovní licenci a pražský městský soud poté poslal banku do likvidace. Kroky k odnětí licence zahájila ČNB 28. února 2022. Důvodem bylo zhoršení situace Sberbank CZ kvůli odlivu vkladů po zahájení ruské invaze na Ukrajinu.