Ganna sesadil na MS z časovkářského trůnu Dennise

Imola (Itálie) - Australský cyklista Rohan Dennis zlatý hattrick v časovce na mistrovství světa v Imole nezavršil. Na trůnu ho vystřídal loni bronzový Ital Filippo Ganna. Čtyřiadvacetiletý domácí závodník, který se prosazuje také na dráze, se postaral o historicky první světové zlato pro Itálii mezi muži v souboji s chronometrem.

Favorizovaný Ganna měl náskok už na mezičasu před polovinou 31,7 kilometru dlouhé trati. Nakonec zvítězil před Belgičanem Woutem Van Aertem o téměř 27 sekund, o další dvě vteřiny zpět zůstal úřadující evropský šampion Stefan Küng ze Švýcarska.

"Poslední dny jsem myslel na cokoliv jiného, jen ne na tento závod, abych si moc nepřipouštěl ten tlak, který jsem samozřejmě cítil. Je to naprostý sen, že se mi podařilo vyhrát," jásal Ganna, vítěz individuální stíhačky z dráhového MS v letech 2016, 2018, 2019 a 2020.

Van Aert, jenž v letech 2016 až 2018 vládl elitní kategorii cyklokrosařů, ztrácel po necelých 15 kilometrech na Gannu přes 46 sekund a byl až šestý.

"Šel jsem do toho naplno, jenže v poslední fázi té první části jsem si nedokázal i kvůli větru dobrý rytmus udržet. Nejel jsem tak rychle, jak jsem chtěl. Ve druhé polovině už to šlo ale všechno perfektně. Když jsem se díval na hodnoty svého výkonu, byla to špičková časovka. Porazil jsem tady mnoho silných jezdců, jen Ganna byl mnohem silnější," uznal Van Aert.

Dennis, jenž mohl napodobit krajana Michaela Rogerse (2003-2005) a Němce Tonyho Martina (2011-2013), kteří vyhráli třikrát v řadě, skončil nakonec až pátý. Rychlejší než Australan byl i vítěz Tour de France 2018 Brit Geraint Thomas. Světový šampion z časovky z MS 2017 Tom Dumoulin z Nizozemska uzavřel první desítku.

Ze dvou českých reprezentantů na startu si vedl lépe zkušenější Josef Černý. Mistr republiky z Mladé Boleslavi byl třiadvacátý se ztrátou dvě a čtvrt minuty.

"Projevilo se na něm rozhodně, že dlouho neměl závodní program. Chyběl mu hlavně start Okolo Slovenska. Umístění jistě není podle jeho představ, ale odstup od nejlepších je docela malý. Oba kluci zajeli podle svých možností, podle mého mínění dobře," uvedl na svazovém webu reprezentační kouč Tomáš Konečný.

Jakub Otruba skončil při premiéře v elitní kategorii sedmatřicátý, když byl o více než tři a půl minuty pomalejší než Ganna.

"Ta časovka byla hodně těžká, hlavně její první část, kdy foukalo o dost více. Dojmy jsou takové jakž takž. Alespoň jsem tím časem porazil vítězku včerejšího závodu žen," pousmál se v rozhovoru pro Českou televizi dvaadvacetiletý Otruba, jehož výsledný čas byl 39:26, zatímco nová světová šampionka Nizozemka Anna van der Breggenová jela stejně dlouhou trať o takřka minutu pomaleji.

Výrazně zredukovaný program světového šampionátu, jehož uspořádání převzalo narychlo Itálie místo Švýcarska, bude pokračovat během víkendu. V sobotu je na programu silniční závod žen (143 km), v neděli pak MS zakončí závod mužů s hromadným startem (258,2 km).

Mistrovství světa v silniční cyklistice v Imole (Itálie) - časovka:

Muži (31,7 km): 1. Ganna (It.) 35:54, 2. Van Aert (Belg.) -27, 3. Küng (Švýc.) -30, 4. Thomas (Brit.) -37, 5. Dennis (Austr.) -40, 6. Asgreen (Dán.) -47, 7. Cavagna (Fr.) -48, 8. Campenaerts (Belg.) -53, 9. Dowsett (Brit.) -1:06, 10. Dumoulin (Niz.) -1:14, ...23. Černý -2:16, 37. Otruba (oba ČR) -3:32.