Ostrava - Sedmičlenný gang výrobců a dealerů pervitinu z Karvinska podle policie dodal na trh během dvou let víc než 163 kilogramů této drogy. Prodejem narkotik mohli vydělat 100 až 200 milionů korun. Sedm členů skupiny ve věku od 26 do 41 let kriminalisté zadrželi minulý týden. Policisté zasahovali na 13 místech najednou. Všichni obvinění jsou ve vazbě. Novinářům to dnes řekl náměstek moravskoslezského policejního ředitele Radim Wita.

Případ je podle něj výjimečný z několika důvodů, prvním je jeho rozsah a množství vyrobené drogy. "Víc jak 163 kilogramů pervitinu jsme v Moravskoslezském kraji ještě neprokazovali," uvedl Wita. Dodal, že členové skupiny detailně znali práci policie, chovali se nanejvýš opatrně a sofistikovaně. Snažili se, aby mezi nimi nebyly na první pohled zřetelné vazby. "I proto jsme na případu pracovali tak dlouho," řekl.

Gang podle policistů vyráběl pervitin od poloviny roku 2015 do počátku minulého týdne na několika místech Moravskoslezského kraje. Okrajově se skupina věnovala i pěstování marihuany. Policisté zajistili okolo 20 kilogramů sušené hmoty.

Všichni zadržení si vyslechli obvinění z nedovolené výroby a jiného nakládání s omamnými psychotropními látkami a jedy. Pěti obviněným hrozí až osmnáctileté tresty, další dva mohou ve vězení strávit až 12 let.

Léky potřebné pro výrobu drogy pocházely nejčastěji z Polska. Vyrobený pervitin pak putoval odběratelům v Česku i v zahraničí.

Policisté po zatčení provedli několik domovních prohlídek. Jako výnos z trestné činnosti zajistili šest osobních automobilů, nákladní vůz, bagr či dva rodinné domy nebo vlastnický podíl k družstevnímu bytu. Na 17 různých účtech zabavili policisté asi 2,5 milionu korun. Dalších 500.000 korun zajistili v hotovosti.

Policisté odhadují, že prodejem takového množství pervitinu mohli vydělat 100 až 200 milionů korun. Cena jednoho gramu pervitinu se při prodeji většího množství dealerovi pohybuje okolo 600 korun. Koncový zákazník zaplatí za gram až 1500 korun. "Kvalitu pervitinu nyní zkoumají experti," řekl Wita.