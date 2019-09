Ganc nadále odmítá být v koalici vedené Netanjahuem

Jeruzalém - Izraelský premiér Benjamin Netanjahu dnes po úterních předčasných parlamentních volbách vyzval svého soupeře Bennyho Gance, který stojí v čele centristického uskupení Modrá a bílá, aby s ním šel do široké koaliční vlády. Vysoce postavený představitel Modré a bílé Moše Jaalon ale uvedl, že centristické uskupení do koalice vedené Netanjahuem nepůjde, zatímco Ganc se nechal slyšet, že je pro širší koalici, v níž by byl sám premiérem. Netanjahu poté prohlásil, že ho Gancovo odmítnutí překvapilo a mrzí ho. Zároveň dodal, že je stále připraven jednat.

Výzvu k vytvoření široké vládní koalice ocenil prezident Reuven Rivlin v projevu, kterému naslouchali Netanjahu i Ganc. "Gratuluji vám pane premiére, že jste se přidal k této výzvě. Je důležitá," řekl Rivlin, jehož úkolem bude vybrat kandidáta, který podle něj bude mít největší šanci sestavit stabilní vládní koalici.

Dnes odpoledne Ganc podle listu The Times of Israel ale řekl, že chce širokou liberální koalici, kterou by vedl. Zároveň doplnil, že vytvoření široké koalice si žádá "upřímnost, státnický přístup, odpovědnost a vážnost", nikoliv vytváření "politických bloků". Komentář byl narážkou na to, že o pouhých několik hodin dříve podepsaly pravicové náboženské strany dohodu, že se koaličních jednání budou účastnit jako jedno uskupení vedené Netanjahuem.

Po sečtení 96,5 procenta hlasů odevzdaných v úterních volbách centristická Modrá a bílá získala ve 120členném izraelském parlamentu 33 křesel, zatímco pravicový Likud premiéra Benjamina Netanjahua o dva mandáty méně. Výsledky voleb zatím nejsou kompletní, protože teprve v noci na dnešek se začaly sčítat hlasy izraelských vojáků, diplomatů a pacientů v nemocnicích. Nová vládní koalice musí mít v parlamentu většinu minimálně 61 hlasů, ovšem Ganc ani Netanjahu se svými spojenci podle nejnovějších propočtů izraelského listu The Times of Israel k sestavení pravicové či levicové koalice potřebné hlasy mít nebudou.

Nabídka na širokou koalici přišla poté, co Netanjahu uznal, že podle současného rozložení křesel v parlamentu nebude schopen sestavit pravicovou vládu. "V průběhu volební kampaně jsem volal po vytvoření pravicové vlády. Lituji, ale volební výsledky ukazují, že to není možné," citovala Netanjahua agentura Reuters. "Benny, musíme vytvořit širokou vládu jednoty, nejlépe dnes. Národ od nás od obou očekává, že se zachováme zodpovědně a budeme spolupracovat," dodal premiér.

Zároveň Netanjahu dnes podle agentury Reuters naznačil, že by byl ochoten se ve funkci předsedy vlády s Gancem střídat. Premiér zmínil, jak expremiéři Šimon Peres a Jicchak Šamir se ve funkci v letech 1984 až 1988 vystřídali. " I v těchto volbách není jasný vítěz. Vyzývám tě Benny... Pracujme spolu na tom, abychom izraelský stát opět dostali k bezpečným břehům," řekl.

Ganc ve středu řekl, že doufá ve vznik "dobré, žádoucí vlády jednoty". Zároveň ale vyloučil koalici s Likudem v čele s Netanjahuem, kterému hrozí, že bude obžalován z korupce. Devětašedesátiletý premiér čelí obvinění ve třech korupčních kauzách. Než bude obviněn, má ho vyslechnout generální prokurátor. Premiér tvrdí, že je obětí honu na čarodějnice.