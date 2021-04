Galvas bude řešit budoucnost, cítí se připravený zabojovat o šanci v zámoří

Jindřichův Hradec - Obránce hokejové reprezentace Jakub Galvas se po dvou sezonách rozloučil ve finském Jukuritu a čeká ho důležité rozhodnutí ohledně nejbližší budoucnosti. Po dvou sezonách na severu Evropy se cítí připravený zabojovat o šanci v zámoří a naplnění snu jménem NHL. Ještě předtím by si však moc rád zahrál na mistrovství světa v Lotyšsku.

"Skončila mi smlouva, takže v Jukuritu už určitě nebudu. Ohledně dalších let se něco řeší, ale nechtěl bych to zatím specifikovat, než se podepíše smlouva. Můžu asi říct, že se rýsuje něco v cizině. Snad už to bude brzy uzavřené. Končí mi teď práva v Chicagu, takže i tam probíhají jednání," řekl jednadvacetiletý Galvas v rozhovoru s novináři.

Cítil by se už i na hokej v zámoří, kde na něho vlastní práva Chicago. Blackhawks po něm sáhli při draftu 2017. "Abych řekl pravdu, tak se na to cítím, protože ty dva roky ve Finsku mě ohromně posunuly. Nejen v bruslení, ale i v herních situacích. V zámoří je ten hokej také rychlý. Cítím se připravený to zkusit," ujistil Galvas.

A je zcela připravený i na možnost začátku na farmě. "Kdybych tam šel, tak určitě půjdu s hlavou nastavenou tak, že budu bojovat. V zámoří vám nikdo nedá nic zadarmo. Myslím, že už jen se tam jít o to porvat by určitě byla skvělá zkušenost a příležitost do dalších let. Jsem připravený na různé varianty; jakmile mi skončí sezona, měl bych vědět, co a jak."

V čem se zlepšil za dva roky ve Finsku nejvíce? "Celkově. Dříve jsem byl hodně rozlítaný a chtěl jsem všude být, všechno udělat. Myslím, že teď jsem trpělivější. Ale i když mě ty dva roky ohromně posunuly, pořád je určitě co zlepšovat," připustil Galvas.

Přestože mu do týmu přibyl český parťák, má ze sezony smíšené pocity. "Ten rok byl jednodušší v tom, že jsem věděl, do čeho jdu, navíc tam byl se mnou Šimon (Stránský), takže jsme si mohli popovídat česky. Čistě po osobní hokejové stránce si ale myslím, že byl lepší ten první rok. Víc jsem se toho naučil, dostával jsem hodně prostoru, teď ten druhý rok se změnil trenér, já věřil, že dostanu větší prostor, ale to se nestalo," mrzelo Galvase.

"Jsem ze sezony celkově zklamaný. Byla opravdu dlouhá a specifická ve věcech, co souvisely s koronavirem, ale já se tím nechtěl nechat nijak svazovat a být negativní vůči týmu. I když mě to opravdu štvalo, že člověk musí mít třeba celoobličejový kryt, snažil jsem se to nevnímat a soustředit se na hru. Byli jsme rádi, že vůbec můžeme hrát a pokračuje se," připomněl Galvas. "Dobré je to tak při blokování střel, ale jinak člověk vidí špatně na puk, takže dobrovolně si to určitě nechávat nebudu," dodal s úsměvem.

Výkony týmu jeho rozpoložení také nepomohly. Jukurit zůstal daleko za pozicemi pro vyřazovací část. "Hodně mě to štvalo, protože jsem věřil, že pomůžu Jukuritu udělat play off. Bohužel se to zase nepovedlo. Nakonec to bylo ale podobné jako v té sezoně předchozí. Hodně mě to mrzí a budu jim přát, ať se jim to povede příští sezonu," řekl Galvas.

Přestože nemá vyřešenou budoucnost na klubové úrovni, nyní se naplno soustředí na reprezentaci a vidinu zahrát si na MS v Rize. "Jsem strašně rád, že mě trenéři pozvali a mohl jsem se připojit. Nechci ale předvídat, co bude. Budu pracovat den za dnem, dám do toho všechno a uvidíme, kam to dotáhnu. Já doufám, že daleko, moc rád bych si spravil chuť. I když může teoreticky přijet ještě spousta beků, beru to tak, že naděje je vždycky," prohlásil Galvas.