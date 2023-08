Galušková vyhrála juniorské MS ve slalomu, medaile mají i sestry Kneblovy

Krakov (Polsko) - Vodní slalomářka Bára Galušková je juniorskou mistryní světa na kajaku. Na šampionátu v Krakově za ní na druhém místě skončila Klára Kneblová, která stříbro přidala k pátečnímu bronzu ze závodu kanoistek. Její starší sestra Tereza Kneblová byla rovněž druhá v kategorii C1 do 23 let.

Klára Kneblová vyhrála semifinále a nejrychlejší byla i ve finále, jenže doplatila na dotek šesté branky a dvouvteřinovou penalizaci. Na vítěznou krajanku Galuškovou ztratila 46 setin sekundy.

Tereza Kneblová v závodu kanoistek do 23 let zaostala za Slovenkou Soňou Stanovskou o 57 setin a vylepšila loňské čtvrté místo z šampionátu v Itálii. Letošní mistryně Evropy a obhájkyně světového stříbra v této věkové kategorii Gabriela Satková nasbírala v semifinále šest trestných sekund a skončila na první nepostupové 11. příčce.

Na druhé zlato po pátečním triumfu na kajaku útočila Američanka Evy Leibfarthová, ale kvůli dvěma trestným sekundám na ni zbyl jen bronz. Tereza Kneblová ji porazila o 22 setin.

Z trojice kanoistů do 23 let se do desetičlenného finále nikdo nedostal, nejlepší byl na 14. místě Vojtěch Heger. Finále závodu juniorských kajakářů naopak jeli všichni tři čeští reprezentanti, ale na medaili nedosáhli. Michal Kopeček byl čtvrtý s třísekundovou ztrátou na bronz.