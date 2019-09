Galerie v Plzni vystavuje na bílých trikách tvorbu Aleše Najbrta

Plzeň - Pětapadesát bílých triček s grafickými návrhy z dílny předního představitele českého grafického designu Aleše Najbrta vystavuje ode dneška Západočeská galerie v Plzni. Výstava Studio Najbrt Basic je přehlídkou více než pětatřicetileté Najbrtovy kariéry a práce jeho i jeho studia, řekl ČTK autor výstavy Michal Nanoru.

Studio Najbrt je autorem identit například pro Českou televizi, Českou filharmonii, České dráhy, Národní galerii, Národní divadlo, Pražské jaro, města Praha či Ostrava, filmy Pelíšky či Kouř, divadla Sklep a Kašpar, hudebních nosičů The Velvet Undergound nebo Vltava. Od roku 1999 studio výhradně připravuje vizuál Mezinárodního filmového festivalu Karlovy Vary.

Na prostá bílá trička jako nosiče vystavovaných grafických návrhů padla volba jasně. "Přišlo nám, že je to médium, které dnes nejvíc vyjadřuje dobu. Chtěli jsme tak zobrazit, jak grafický design zasahuje do života lidí," řekl Nanoru. Vybrat z množství Najbrtových návrhů konečných 55 bylo velice těžké. "Aleš je velice dobrý a pečlivý archivář a všechno si schovává. Archiv je obrovský," poznamenal Nanoru. Právě při probírání archivem si ještě víc uvědomil, že velkou část práce grafického designéra tvoří krátkodobé a pomíjivé věci - svatební oznámení, novoroční PF. Výstava, která představuje nejznámější i méně známé návrhy studia, zároveň připomíná, jak velký dopad má Najbrtova práce do populární kultury.

"Uvědomil jsem si, že je to autor, který je víc než kdokoliv jiný spjatý s veřejným prostorem přes jeho plakáty, loga, informační systémy. Na tom jsme všichni tak trochu vyrůstali," uvedl ředitel galerie Roman Musil.

Sám Najbrt přiznal, že z vystavených trik by neměl problém kterékoli si obléct a nosit. Studio sice nemá konkrétní pravidla, jaké zakázky vezme, ale vybírá si. "Pro nás je dnes hlavně důležité spolupracovat s lidmi, kteří mají respekt k tomu, co děláme. Je důležité mít se zákazníkem partnerský vztah. Jsou pro nás zajímavé i nové výzvy, témata, která jsme dosud nezpracovali. Oblasti, ve kterých jsme se ještě nepohybovali zdravotnictví nebo zahradnictví," řekl Najbrt. Naopak zakázkám z politiky se většinou vyhýbá, spolupracoval jen při prezidentské kampani.