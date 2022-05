Galerie v Hostinném otevřela sbírku odlitků antických soch

Hostinné (Trutnovsko) - Galerie antického umění v bývalém klášterním kostele v Hostinném dnes po rekonstrukci otevřela sbírku odlitků antických soch. Stavební úpravy a restaurování soch vyšly na 320.000 korun. ČTK to dnes řekl Matěj Hanč z městského muzea a galerie. Expozice představuje průřez stěžejními epochami vývoje antického umění. Sbírka, která patří Univerzitě Karlově, bude přístupná pro skupinové i individuální prohlídky od soboty. Sbírka je v areálu bývalého františkánského kláštera, který patří městu.

"Odlitky soch jsou opět jako nové, jsou očištěné, podstavce barevně ladí s barevnými prvky použitými v klášteře. Upravila se i dramaturgie. Dříve, když návštěvník vešel do galerie, byl chronologicky v půlce, nyní se ocitne u exponátů z nejstaršího období," řekl ČTK Hanč.

Návštěvníci uvidí v galerii zhruba 60 odlitků antických soch, nestarší přibližují díla ze 7. století před naším letopočtem. "Expozice je unikátní tím, že člověk, aniž by se musel vypravit do různých světových galerií, uvidí průřez toho nejlepšího, co antické sochařství přineslo. Vystavený soubor odlitků nabízí ucelený pohled na vývoj antického sochařství v průběhu několika staletí," řekl ČTK Hanč.

Práce začaly na jaře 2019 a zahrnovaly rekonstrukci podlah, čištění a restaurování exponátů a repasování podstavců k sochám. Proces čištění a restaurování odlitků skončil koncem roku 2021 a následovala finální instalace exponátů. Investorem oprav za 120.000 korun bylo město Hostinné, Univerzita Karlova dala za restaurování odlitků 200.000 korun.

Pražská univerzitní sbírka, která byla umístěná od 19. století v Klementinu, vznikla sběratelskou činností, která vedla k vytvoření rozsáhlé kolekce vrcholných sochařských děl antických umělců. Od 19. století obdobné sbírky sádrových odlitků vznikaly ve významných evropských muzeí a univerzitách. Unikáty jsou podle galerie zejména rekonstruované sochy a sousoší ztracených nebo zničených originálů, které jsou k vidění pouze v Hostinném. Originály většiny soch jsou vystaveny ve světových muzeích. Více informací pro návštěvníky je na webu.

Prvním sídlem sbírky, po zrušení instalace v pražském Klementinu na začátku 60. let minulého století, byl zámek Hrubý Rohozec u Turnova. Galerie antického umění v klášterním kostele v Hostinném byla otevřena v roce 1969. Druhou polovinu sbírky odlitků antické plastiky Ústavu pro klasickou archeologii Filozofické fakulty Univerzity Karlovy je možné zhlédnout na zámku v Duchcově v Ústeckém kraji.

Bývalý klášter v Hostinném, který byl dokončený v roce 1687, je na území Čech jedinou dochovanou stavbou stavitele Wolfganga Dientzenhofera. Areál kláštera františkánů, který tvoří obdélníková budova s vnitřní zahradou a okolní pozemky, získalo město v roce 2007. V letech 2010 a 2011 prošel rekonstrukcí za 50 milionů korun, otevřen byl v roce 2012. Kostel byl částečně opraven dříve. Areál kláštera od té doby využívá i městské muzeum nebo knihovna.