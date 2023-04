Galerie Tančící dům připomene výstavou komiks Štěpána Mareše Zelený Raoul

Praha - Galerie Tančící dům v Praze od středy do 25. září připomene výstavou s názvem Zelený Raoul a další výtvarné umění komiks ilustrátora Štěpána Mareše. Satirický kreslený seriál vycházel do loňska na stránkách časopisu Reflex nepřetržitě 28 let. Autorova dosud nejrozsáhlejší expozice mapuje jeho třicetileté působení na uměleckém poli. Koná se u příležitosti Marešových loňských padesátých narozenin. Organizátoři výstavy s Marešem to řekli novinářům.

"Autora představujeme v polohách, jak ho veřejnost nezná. Kromě politiky je zde hromada volných děl inspirovaných ženami, popkulturou, cestami, zbraněmi i auty. Návštěvníci dále uvidí karikatury a kresby známých osobností. Výběr z knih, které autor ilustroval nebo například staré komiksové příběhy z časopisu Kometa," uvedl ředitel Galerie Tančící dům Robert Vůjtek.

Expozice v Galerii Tančící dům poprvé nabídne umělcovy nejstarší kresby nebo nově vydané limitované edice grafických listů. Autoři výstavy připravili i akryly z 90. let inspirované surrealismem postavené do kontrastu s plátny ze současného období. V sektoru obrazů budou také prvotina Grace Kelly a dokonalost krásy z roku 1990 nebo Slzy výtvarného umění z loňského roku, které představují Mareše jako malíře.

Raritou je část originálu nikdy nevydaného hororu Dívka s tváří z mramoru na základě scénáře Ondřeje Neffa. Prostor dostal rovněž seriál Dezoland, který v týdeníku Forum volně navazuje na Zeleného Raoula a reflektuje dál příběhy české politiky a společnosti.

Poslední díl kultovního komiksu Zelený Raoul vyšel v časopise Reflex loni 29. září. Šéfredaktor Reflexu Marek Stoniš za důvod ukončení spolupráce uvedl výsledky průzkumu, které hovořily o klesajícím čtenářském zájmu o Zeleného Raoula. Poslední díl nazvaný Babišova studna měl číslo 1421, což označuje počet týdnů, po které komiks nepřetržitě vycházel.

Zelený Raoul (plným názvem Zelený Raoul aneb Nekonečný příběh České republiky očima ufona) vycházel v týdeníku Reflex, obvykle na jeho čtvrté straně. Tématem byly zejména činy a chování českých politiků. Dění v Česku pozorovala a komentovala fiktivní postava zeleného mimozemšťana. Kreslířem komiksu byl Mareš, autory scénářů HRUTEBA, což je společný pseudonym tří redaktorů Reflexu – Dana Hrubého, Milana Tesaře a Tomáše Baldýnského.

"Některé díly Zeleného Raula byly pro část čtenářů těžko skousnutelné, například nahota bývalého ministra bez portfeje Karla Březiny, ale prostřednictvím kresby jsme vždy reagovali na něco, co se skutečně stalo. Nechtěli jsme nikoho urážet," řekl dnes novinářům Mareš.

Přesto stál komiks několikrát u soudu. Vedle sporu s Březinou, který dosáhl omluvy, se například manželka bývalého premiéra Jiřího Paroubka Petra Paroubková bezúspěšně soudila kvůli údajnému vyobrazení pohlavního aktu.

Mareš se narodil 26. června 1972 v Okříškách na Třebíčsku. Začátkem 90. let kreslil komiksy pro časopisy Kometa, Stadión a Pivní kurýr, později pro Nedělní Blesk a deník Práce.