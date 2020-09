Fyzicky náročné, ale zvládli jsme to dobře, řekl Káčer

Plzeň - Záložník Miroslav Káčer si na začátku sezony vybojoval místo v základní sestavě Plzně a výbornou formu potvrdil také v utkání třetího předkola Evropské ligy proti Sönderjyske. Premiérovým soutěžním gólem za Viktorii pomohl k vítězství 3:0 a postupu do závěrečného čtvrtého předkola. Podle slovenského fotbalisty byl zápas s dánským outsiderem pro domácí hodně náročný po fyzické stránce, ale na souboje se silnějšími soupeři se osobně těšil.

Káčer v 51. minutě přidal třetí zásah a zřejmě definitivně zlomil odpor Sönderjyske. Po tyčce Jana Kopice se k němu odrazil míč, který přízemní střelou umístil do branky. "S gólem jsem velmi spokojený, ale důležitější je, že jsme vyhráli, postoupili do dalšího kola a vzadu udrželi nulu. Byl to fyzicky náročný zápas. Od začátku do konce se hrálo v dost vysokém tempu. Myslím, že jsme to zvládli velmi dobře," řekl Káčer v nahrávce pro média.

Sönderjyske hlavně v úvodní půlhodině dělal Plzni velké problémy a neměl daleko ke gólu. "Sem tam jsme hru kontrolovali, sem tam měl nějaké šance soupeř. My jsme byli efektivnější, zápas jsme zvládli a toho si velmi vážíme," konstatoval bývalý středopolař Žiliny.

Utkání ho bavilo, přestože ho také bolelo. "Byli to vyšší a silnější chlapi, ale myslím, že s tím nemáme nějaký problém. Já se na to jenom těšil, podle mě na hřišti nebylo vidět, že by byli silnější," uvedl čtyřiadvacetiletý Káčer.

Díky kvalitním výkonům odsunul na lavičku náhradníků Pavla Buchu, jenž v minulém ročníku pravidelně nastupoval v záloze po boku Aleše Čermáka a Lukáše Kalvacha. "Pro nás je podstatné, jak funguje naše středová formace. S Buchym v té trojici fungovala famózně. Věděli jsme, z jakého důvodu jsme chtěli, aby přišel 'Kačka'. Jeho přidanou hodnotou je důraz a práce," řekl plzeňský trenér Adrian Guľa na online tiskové konferenci.

"Dneska bylo podstatné, abychom takového hráče měli. Nejenom virtuózy, kterými chlapci jsou, ale i agresivního hráče. Soupeř měl hru postavenou i na tomto atributu. 'Kačkův' gól byl také podstatný. V pětici středových hráčů i s Tomem Hořavou jsou ve velmi slušné formě a není jednoduché do toho vstupovat. Opět velmi zajímavé konkurenční prostředí," dodal slovenský kouč, jehož svěřenci se za týden utkají v Izraeli s Beer Ševou.