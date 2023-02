Future for Ukraine chce pomoci zraněným vojákům s rehabilitací v ČR

Tisková konference nové ukrajinské nadace Future for Ukraine, která chce shromažďovat peníze na financování rehabilitačních pobytů zraněných ukrajinských vojáků v ČR, 11. února 2023, Praha. Zleva prezident veřejné diplomatické mise Ukrajiny Alexander Volkov, předseda správní rady fondu Future for Ukraine Vitalij Pron, předseda správní rady fondu REGI base I. Hynek Čech. Na stěně projekce s výpovědí jednoho ze zraněných ukrajinských bojovníků.

Tisková konference nové ukrajinské nadace Future for Ukraine, která chce shromažďovat peníze na financování rehabilitačních pobytů zraněných ukrajinských vojáků v ČR, 11. února 2023, Praha. Zleva prezident veřejné diplomatické mise Ukrajiny Alexander Volkov, předseda správní rady fondu Future for Ukraine Vitalij Pron, předseda správní rady fondu REGI base I. Hynek Čech. Na stěně projekce s výpovědí jednoho ze zraněných ukrajinských bojovníků. ČTK/Kamaryt Michal

Praha - Pomoci zraněným vojákům z Ukrajiny a nalézt pro ně rehabilitační pobyty v České republice si klade za cíl nový nadační fond Future for Ukraine. Lidé mohou na ozdravné pobyty veteránů přispět na účet, který organizace zveřejnila na svých webových stránkách. Podle předsedy správní rady fondu Vitalije Prona jsou již na Ukrajině zraněných vojáků desetitisíce.

"Každý den na Ukrajině přibývá zraněných vojáků," prohlásil Pron. Ukrajinské nemocnice poskytují první a akutní pomoc. Na další léčbu veteránů již podle předsedy správní rady fondu není prostor. Spolu s nadačním fondem REGI base chce proto organizace zajistit léčbu v Česku. "Ukrajinští vojáci potřebují zaslouženou pozornost a pomoc společnosti při zdravotních rehabilitacích, při řešení potíží spojených s psychickým vyčerpáním, depresemi, s pocitem sociální izolace – v zájmu jejich návratu do normálního života," uvedli představitelé organizace.

Měsíční pobyt jednoho vojáka v ČR s dopravou a administrativou stojí podle Prona zhruba 150.000 korun. "Ale samozřejmě záleží na tom, jakou konkrétní rehabilitaci voják potřebuje, jaké má konkrétní zranění," uvedl Pron.

Organizace se bude snažit pomoci co nejvíce vojákům. Od vypuknutí konfliktu spolu s REGI base zajistila pobyt čtyřem veteránům, nyní plánuje začít pomáhat ve větším počtu. Future for Ukrajine se zaměřuje i na humanitární pomoc. "Vzhledem k proradnosti nepřítele a k jeho maniakální touze zničit občany Ukrajiny by pomoc této zemi měla zesílit. Nadace FFU ke každodenním potřebám pro mobilní nemocnice přidává mobilní prostředky, systémy filtrace vody apod.," uvedli její představitelé.

Do budoucna se pak chce organizace zabývat i odminováním ukrajinských měst a obnovu městské infrastruktury.

