Funkční období vedení ANO se kvůli koronaviru o rok prodlouží

Praha - Funkční období vedení a dalších orgánů hnutí ANO se prodlouží o rok do 17. února 2022. Delegáti o prodloužení mandátů rozhodli v hlasování takzvaně per rollam, tedy mimo zasedání. ČTK to dnes sdělil hlavní manažer ANO, poslanec Jan Richter. Republikový sněm se měl původně uskutečnit koncem ledna, odložen byl kvůli koronavirové pandemii. K prodloužení funkčního období vedení a dalších orgánů přistoupila v prosinci ze stejného důvodu též KDU-ČSL.

Předsedou ANO tak zůstává premiér Andrej Babiš, místopředsedy ministr životního prostředí Richard Brabec, šéf Poslanecké sněmovny Radek Vondráček a bývalá středočeská hejtmanka Jaroslava Pokorná Jermanová.

Dřívější první místopředseda a stávající šéf poslanců ANO Jaroslav Faltýnek rezignoval na funkci ve vedení hnutí v říjnu poté, co byl vyfotografován, jak bez roušky vychází z restaurace, která měla být kvůli epidemii koronaviru uzavřena. Tehdejší schůzka stála pozici ministra zdravotnictví Romana Prymulu. Funkční období nedokončil ani místopředseda Petr Vokřál, který v červnu opustil ANO kvůli sporům v brněnské organizaci.

"S ohledem na aktuální pandemickou situaci nebylo možné standardní celorepublikový sněm uspořádat, znamenalo by to, že by se na jednom místě musela potkat více jak stovka lidí. Proto jsme rozhodli, že delegáti budou pouze per rollam hlasovat o prodloužení stávajících mandátů v orgánech hnutí ANO o jeden rok do 17. února 2022," uvedl Richter.

Kvůli covidu-19 posunula sjezd druhá vládní strana, ČSSD, a to z původně plánovaného lednového termínu na 9. a 10. dubna. Předseda strany Jan Hamáček dnes na dotaz ČTK uvedl, že pokud by koronavirus neumožnil běžnou podobu sjezdu ani v tomto termínu, strana se místo dalšího odkladu kloní spíš k variantě uspořádat ho po vzoru dalších politických subjektů on-line. Přes internet se uskutečnil na konci ledna například sjezd Zelených, kteří jednají s ČSSD o spolupráci ve volbách. On-line se konalo i nedávné jednání celé členské základny Pirátů.

Sjezd odložila také KSČM. Původně se měl uskutečnit už loni v dubnu, i tehdy ho ale zrušila koronavirová opatření. Pro listopadový termín loni nedostali komunisté souhlas od brněnské hygienické stanice. Lidovci sjezd plánovaný na letošní květen odložili o rok, celostátní konference strany v prosinci prodloužila funkční období nynějšímu stranickému vedení a dalším orgánům.