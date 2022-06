Funkce zmocněnce pro česko-ruské konzultace ke čtvrtku zanikne, schválila vláda

Praha - Funkce vládního zmocněnce pro česko-ruské konzultace, kterou od počátku zastává ředitel zahraničního odboru Kanceláře prezidenta republiky Rudolf Jindrák, ke čtvrtku zanikne. Schválila to na dnešním zasedání vláda. Pozice existovala zhruba dva roky.

Před vznikem pozice v červenci 2020 tehdejší ministr zahraničí Tomáš Petříček (ČSSD) uvedl, že plánované konzultace mají pokrýt celou šíři česko-ruských vztahů a nevěnovat se pouze dílčím aktuálním sporným záležitostem.

Konzultace ale zahájeny nebyly i vzhledem k vrbětické kauze. Česko se loni dostalo do diplomatické roztržky s Moskvou kvůli podezření, že do exploze muničního skladu ve Vrběticích v roce 2014 byli zapojeni agenti ruské tajné služby GRU.

Tento rok zřídilo post zvláštního zmocněnce pro koordinaci politiky vůči Rusku ministerstvo zahraničí. Je jím Luboš Veselý, který byl jako zástupce velvyslance v Rusku vyhoštěn z Moskvy loni v dubnu.

Jindrák dnes ČTK řekl, že byl o chystaném kroku vlády informován. "Beru to na vědomí a myslím si, že v této fázi není ani jiná cesta než to nechat na diplomacii, tedy na ministerstvu zahraničních věcí," řekl.

Poznamenal, že funkce zmocněnce byla zřízena za zcela jiných podmínek a situace. Konzultace podle něj fakticky nikdy nezačaly a ruská strana ani neprojevila skutečný zájem, aby byly zahájeny. O tématu pouze asi dvakrát mluvil s ruským velvyslancem v Praze. Poté, co byly zveřejněny informace o zapojení ruských agentů do výbuchů muničních skladů ve Vrběticích, Jindrák s ruskou stranou v žádném kontaktu nebyl, a to ani v písemném, řekl. "Se současnou ruskou reprezentací jednání tohoto typu v nynější situaci možná nejsou," podotkl.