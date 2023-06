Funkce generálního ředitele ČTK se po Jiřím Majstrovi ujímá Jaroslav Kábele

Praha - Funkce generálního ředitele České tiskové kanceláře (ČTK) se dnes ujme Jaroslav Kábele, který dosud působil jako ředitel strategie a rozvoje národní tiskové agentury. Kábele střídá ve funkci Jiřího Majstra, jemuž skončilo druhé funkční období.

Kábeleho do funkce generálního ředitele na šestileté období zvolila Rada ČTK 21. března. Majstr již letos nekandidoval. Kábele začínal v ČTK jako stážista při studiu žurnalistiky ještě před sametovou revolucí. Na začátku 90. let byl zástupcem vedoucího domácí rubriky a z tohoto postu odešel po změně ve vedení agentury do vydavatelství Mafra, kde začínal jako editor a zástupce vedoucího reportérského oddělení MF Dnes (1993 až 1998).

Poté stál u zrodu zpravodajského serveru iDNES.cz, kde působil jako vedoucí zpravodajství a šéfredaktor. Později se stal ředitelem internetových projektů Mafry a od konce roku 2013 byl šéfem celé on-line divize vydavatelství. V roce 2017 dostal nabídku vrátit se do ČTK, aby řídil rozvojové projekty.

Majstr v ČTK působil od roku 1980, postupně byl zpravodajem v Dillí, New Yorku a Londýně a zakládal internetovou divizi ČTK. V letech 1996 až 2001 byl zástupcem šéfredaktora slovního zpravodajství ČTK. Od srpna 2008 působil jako náměstek generálního ředitele ČTK pro zpravodajství. V roce 2011 byl poprvé zvolen generálním ředitelem ČTK. Podruhé byl do čela agentury zvolen v dubnu 2017. Zhruba dva roky byl zároveň také šéfredaktorem.

ČTK je majetkově i hospodářsky oddělena od státu. Hlavním zdrojem financování provozu agentury jsou výnosy z prodeje zpravodajství jejím klientům, od státu nepobírá žádné dotace. Orgánem, jímž se uplatňuje právo veřejnosti na její kontrolu, je sedmičlenná Rada ČTK. Její členy volí Poslanecká sněmovna.

Národní agentura plánuje letos hospodařit se schodkovým rozpočtem se ztrátou 4,8 milionu korun proti loňskému zisku 2,6 milionu. Důvodem je především skokový nárůst cen energií spolu s inflací.