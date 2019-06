Fuksův úvod v Minsku byl na jedničku, ve finále je i s bratrem

Minsk - Rychlostní kanoista Martin Fuksa má za sebou úspěšný vstup do Evropských her v Minsku. Nejprve postoupil z rozjížďky přímo do finále na singlu, následně se s mladším bratrem Petrem přes semifinále dostal do bojů o medaile i na deblu. Ve středu oba sourozenci zažijí první společné finále na velké mezinárodní akci.

"Chtěl jsem postoupit, ale říkal jsem si, že jestli dojedu první nebo druhý, je jedno. Stejně bych jel ve střední dráze. Ale od začátku jsem vedl, tak jsem si řekl, že bych to chtěl dotáhnout do vítězného konce, a to se povedlo," řekl Fuksa po výhře v rozjížďce na singlu.

S bratrem byli nejprve pátí, v semifinále ale nestačili jen na vítěznou polskou posádku. "Finále byl náš cíl nebo sen. Věděl jsem, že se nám to může podařit, a jsem hrozně rád, že to vyšlo. Je vidět, že když nám to hezky jede, tak na další kluky máme. Teď se těším na naše první společné velké finále," řekl Fuksa.

Šestadvacetiletý kanoista bude v Minsku obhajovat na kilometru stříbrnou medaili z předešlých her v Baku. "Klasicky se nebudu na nic ohlížet. Připravím se, jak umím, a pojedu od začátku do konce. Kopnu loď do cíle a uvidím, kolikátý skončím. Tady moc taktika neexistuje. Jsou to dvě spojené pětistovky, dnes už žádná taktika neexistuje," pousmál se Fuksa.

Na deblu s bratrem Petrem medailové ambice nemají. "Budeme se snažit někoho předjet. Zase si nemůžeme dávat nějaké velké cíle. Musíme být skromní... První cíl byl dostat se do finále, což se nám podařilo," řekl Fuksa a pochvaloval si podmínky v Minsku. "Závodiště si pamatuji ze startů před pěti lety a tehdy se mi tady vůbec nelíbilo. Je pravda, že už bylo září a počasí bylo jiné. Teď je tady hezky a jsem rád, že nám dnes foukalo do zad. Snad to tak bude i v dalších dvou dnech," přál si.