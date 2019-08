Fuksovi mají šanci jet na OH na deblkanoi, ICF potvrdila místo

Mistrovství světa v rychlostní kanoistice, 23. srpna 2019 v maďarském Szegedu. Bratři Martin (vlevo) a Petr Fuksovi v semifinále deblkanoí na 1000 metrů, ve kterém obsadili třetí místo a postoupili do finále.

Praha - Kanoista Martin Fuksa má šanci jet za rok na olympijských hrách v Tokiu také v deblkanoi s bratrem Petrem. Mezinárodní kanoistická federace (ICF) potvrdila dodatečné přidělení místa české deblkanoi na olympijském kilometru. Bratři Fuksovi skončili v sobotu na světovém šampionátu v Szegedu devátí, tedy jednu příčku za přímým postupem na olympiádu.

Po finále singlkanoistů na kilometru, kde si olympijskou kvótu vyjeli pátý Martin Fuksa a vítězný Brazilec Isaquias Queiroz Dos Santos, jim ale svitla naděje na postup. Brazilec totiž zajistil olympijské místo i na deblu a podle spletitých pravidel se olympijská kvóta posouvá do početnější lodi, což byla právě česká deblkanoe.

Česká výprava v to věřila už na MS. "Měli jsme tuhle informaci od Mezinárodní kanoistické federace ICF neoficiálně už v Szegedu, ale museli jsme počkat na její oficiální potvrzení," uvedl v tiskové zprávě reprezentační trenér Pavel Hottmar.

Pro Martina Fuksu byla právě olympijská kvalifikace s bratrem hlavním cílem na nedávném mistrovství světa. Deblkanoe budou mít šanci na postup ještě v jarní dodatečné kvalifikaci v Račicích, ale tu by Martin Fuksa nesměl jet, protože už měl jistotu na singlu.

Informaci o dodatečném přidělení místa si několikrát ověřoval. Pečlivě zkoumal i tabulku, kterou ICF zveřejnila. "Už před mým finálovým závodem v Szegedu se říkalo, že pokud já i Brazilec budeme v první pětce, měli bychom logicky získat místo pro největší posádku, což je v našem případě deblkanoe, když jsme byli devátí. Jenže znám to...," vyprávěl.

Vzpomínal na dodatečnou kvalifikaci pro OH 2012, kdy v Poznani dojel třetí, přičemž postupovali dva závodníci. "Já hrozně věřil tomu, že se místo ještě uvolní. A pak jsem byl smutný, že to nedopadlo. Takže i když teď to bylo v pravidlech napsané černé na bílém, pořád jsem se bál. Věřil jsem tomu trochu víc, ale dokud nepřišla tahle zpráva, nic nebylo jisté," dodal nejlepší český kanoista.

Olympijské místo je vyjeté pro českou deblkanoi bez ohledu na jména. Letos na jaře ale byli šestadvacetiletý Martin a o pět let mladší Petr v domácích nominačních závodech suverénní. Dosavadní reprezentační dvojici Filip Dvořák, Tomáš Janda tehdy porazili o více než čtyři sekundy.

Deblkanoe je čtvrtou českou lodí, která se nakonec z MS v rychlostní kanoistice kvalifikovala na OH. Mezi kajakáři uspěl Josef Dostál na singlu i společně s Radkem Šloufem na deblu.