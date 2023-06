Fuksové byli na Evropských hrách pátí v závodu deblkanoí na pětistovce

Krakov - Bratři Martin a Petr Fuksové obsadili na Evropských hrách páté místo v závodě deblkanoí na 500 metrů. Za bronzovými Poláky zaostali v Krakově, kde jsou závody zároveň evropským šampionátem, o 39 setin sekundy. Zvítězili Italové Gabriele Casade a Carlo Tacchini. Aneta Brabcová a František Smetana skončili čtvrtí ve střelbě smíšených týmů ze vzduchové pušky.

Fuksové do finále postoupili přímo ze středečních rozjížděk. V polovině trati byli na šestém místě a ve finiši si lehce polepšili, ale na medaili to nestačilo. Starší Martin tak nerozšířil sbírku 15 medailí z mistrovství Evropy.

Z výsledku měl rozporuplné pocity. "Hodnotím to samozřejmě kladně, protože to byl nejlepší výsledek, co jsme s bráchou měli, a nejblíž medaili, co jsme kdy byli. Na druhou stranu jsme bezprostředně po závodě a nebudu si nic nalhávat, jsem z toho smutný, že jsme byli tak kousek od medaile. Ale pětistovka je asi taková, že tam budou kousky," řekl novinářům.

Deblkanoistky Denisa Řáhová s Martinou Malíkovou i čtyřkajak Anežka Paloudová, Adéla Házová, Kateřina Zárubová, Barbora Betlachová uzavřely finálovou devítku.

Kanoisté přímý postup nevybojovali, čeká je semifinále

Nikdo ze čtveřice českých rychlostních kanoistů si dnes na Evropských hrách v Krakově nevybojoval přímý postup do finále dvousetmetrové trati. Kanoisté Petr Fuksa, Denisa Řáhová i kajakáři Jakub Zavřel a Adéla Házová pojedou odpolední semifinále.

Nejblíže k finále měl čtvrtý Fuksa. Přímo z rozjížďky postoupila nejlepší trojice, český reprezentant potřeboval být o 17 setin sekundy rychlejší. Řáhová dojela šestá, Házová sedmá a Zavřel postoupil z osmého místa díky času.

Mistrovství Evropy a Evropské hry v rychlostní kanoistice v Krakově: 500 m: Muži: C2: 1. Casadei, Tacchini (It.) 1:40,168, 2. García, Martínez (Šp.) -0,345, 3. Kitewski, Zezula (Pol.) -0,385, ...5. M. Fuksa, P. Fuksa (ČR) -0,775. K2: 1. Kucharyk, Trunov (Ukr.) 1:28,928, 2. Frank, Hiller (Něm.) -0,897, 3. Holpert, Dragoslavljevič (Srb.) -0,927. Ženy: C2: 1. Luzanová, Teretová (Ukr.) 1:58,233, 2. Jacomeová, Corberaová (Šp.) -0,273, 3. Bragatová, Nagyová (Maď.) -0,930, ...9. Řáhová, Malíková (ČR) -11,616. K4: 1. Polsko (Najaová, Puttová, Kakolová, Pulawská) 1:31,701, 2. Německo -0,918, 3. Dánsko -1,955, ...9. ČR (Paloudová, Házová, Zárubová, Betlachová) -3,700.

Střelci Brabcová a Smetana byli čtvrtí ve vzduchovce

Aneta Brabcová a František Smetana skončili na Evropských hrách v Krakově čtvrtí ve střelbě smíšených týmů ze vzduchové pušky. V souboji o bronzové medaile prohráli s Italy Danilem Sollazzem a Sofií Ceccarellovou 8:16.

Česká dvojice postoupila z kvalifikace ze čtvrtého místa, Švýcary za sebou díky vydařené závěrečné sérii nechala o jednu desetinu bodu. Lucie Brázdová s Jiřím Přívratským skončili sedmí.

V medailovém duelu Smetana s Brabcovou vedli 4:2, dalších šest sérií ale patřilo jejich soupeřům. Českému družstvu se povedlo už jen snížit na 8:14.

Třicetiletá Brabcová obhajovala bronz z Evropských her 2019 v Minsku, kde skončila v této olympijské disciplíně třetí spolu s Filipem Nepejchalem. S pětadvacetiletým Smetanou byli rovněž třetí letos v květnu na Světovém poháru v Baku.