Fuksa zahájil SP druhým místem, Dostál byl v Poznani třetí

Poznaň - Kanoista Martin Fuksa zahájil Světový pohár v rychlostní kanoistice druhým místem na olympijské trati 1000 metrů, kajakář Josef Dostál byl na úvodní regatě v Poznani třetí. Fuksu ve větrných podmínkách porazil jen osmnáctiletý Kubánec Jose Ramon Pelier, který cílovou čáru protnul s více než sekundovým náskokem.

O medaile z C1 se bojovalo na opačných krajích kanálu. Pelier v první dráze se dlouho přetahoval o prvenství s vedle pádlujícím domácím kanoistou Tomaszem Kaczorem. Fuksa, který po vydřeném těsném postupu z pátečního semifinále startoval v devítce, se dlouho držel třetí, ale ve finiši se mezi oba lídry vklínil a Poláka porazil o 228 tisícin.

"Když jsem byl v semifinále třetí, trochu mi to shodilo sebevědomí. Ale věděl jsem, že jsem do toho nedal všechno a že ve finále musím podat lepší výkon. Že musím vypálit hned od začátku s ostatními, aby mi neujeli," uvedl Fuksa v tiskové zprávě.

Když projel cílem, netušil, jak se umístil. "Až pak jsem slyšel, že druhý. Jsem moc rád, že jsem udělal výsledek v podmínkách, které tady panují," řekl Fuksa a uznale se vyjádřil o vítězi, kterého znal spíše z deblu. "Jako singlíře jsem ho nikdy moc nevnímal. Je mu teprve osmnáct, to je slušné. Nemám rád, když mě porážejí mladší," podotkl šestadvacetiletý reprezentant.

Dostál také zaútočil na poslední dvěstěpadesátce, v polovině trati i na posledním mezičase byl ještě pátý. Nakonec jej předčili jen úřadující mistr světa Fernando Pimenta z Portugalska a Bělorus Aleh Jurenja, za nímž stříbrný český olympionik zaostal o více než dvě sekundy. Pimenta později zkompletoval double triumfem na poloviční trati.

Dostálovi příliš neseděly podmínky, poukázal na silný vítr a vlny od motorových člunů, které pociťoval skoro do poloviny trati. "Takže jsem si vůbec nedokázal najít pohodu v záběru a asi i kvůli tomu jsem hodně ztratil na začátku," řekl Dostál. "Nakonec jsem spokojený, že jsem dojel třetí, ale trenér určitě není. Budeme to muset probrat a na příští víkend do Duisburgu se zlepšit. Doufám, že to bylo jenom těmi podmínkami," dodal.

Ve finálových závodech na neolympijských tratích skončila Anna Kožíšková šestá na kilometru a na pětistovce Lukášové Nepraš a Trefil na deblkajaku, Filip Dvořák s Tomášem Jandou na deblkanoi i kajakář Radek Šlouf devítičlenné pole uzavřeli. Kanoistka Jana Ježová vyhrála finále B na olympijské dvoustovce.

SP v rychlostní kanoistice v Poznani:

1000 m:

Muži - K1: 1. Pimenta (Portug.) 3:27,544, 2. Jurenja (Běl.) 3:28,296, 3. Dostál (ČR) 3:30,388; C1: 1. Pelier (Kuba) 3:45,142, 2. M. Fuksa (ČR) 3:46,346, 3. Kaczor (Pol.) 3:46,574.

Ženy - K1: 1. Bullová (Austr.) 3:52,282, ...6. Kožíšková (ČR) 4:02,242.

500 m:

Muži - K1: 1. Pimenta 1:38,574, ...9. Šlouf (ČR) 1:42,814; K2: 1. Burger, Le Floch Decorchemont (Fr.) 1:28,026, ...9. Nepraš, Trefil (ČR) 1:32,802; C2: 1. Liou Chao, Čeng, Pcheng-fej (Čína) 1:41,063, ...9. Dvořák, Janda (ČR) 1:56,627.

Ženy - K2: 1. Chuděnková, Litvinčuková (Běl.) 1:38,366; C1: 1. Četverikovová (Ukr.) 2:09,288.

200 m:

Muži - K1: 1. Heath (Brit.) 34,314, ...finále C: 9. Šváb (ČR); C1: 1. Nadiradze (Gruz.) 39,191.

Ženy - K1: 1. Carringtonová (N. Zél.) 38,772; C1: 1. Vincentová-Lapointeová (Kan.) 45,265, ...finále B: 1. Ježová (ČR).