Fuksa skončil ve finále olympijského závodu na 1000 metrů znovu pátý

Tokio - Kanoista Martin Fuksa obsadil na olympiádě v Tokiu páté místo v závodě na 1000 metrů a zopakoval tak výsledek z předchozích her v Riu de Janeiro. Z vítězství se radoval Brazilec Isaquias Queiroz dos Santos, jenž získal již čtvrtou olympijskou medaili. Druhý skončil Číňan Liou Chao, třetí Serghej Tarnovschi z Moldavska.·

Osmadvacetiletý Fuksa ve finále zopakoval svou semifinálovou jízdu. Opět začal pomaleji, po startu byl poslední, ale postupně se posouval vpřed. V polovině trati byl šestý, na mezičase 750 metrů pátý a ve finiši už umístění nevylepšil. Od bronzu jej dělily více než dvě sekundy.

"Dal jsem do toho všechno, co jsem měl. Skončilo to tak, jak to mělo skončit. Makal jsem na sto procent, chtěl jsem do toho dát sto deset. Kdybych ve finiši trochu víc Moldavce sjížděl, tak by mi to dalo do finiše větší sílu, abych vymáčkl těch deset procent navíc. Takhle to bylo jenom na sto. Ten nahoře to chtěl takhle, já do toho dal maximum, páté místo," komentoval Fuksa své finálové vystoupení.

I když hodně toužil po své první olympijské medaili, snažil se nést výsledek statečně. "Nemluvil bych o žádném zklamání a doufám, že to ani nikdo tak nenapíše. Nebo že jsem nesplnil očekávání. To by mě fakt mrzelo, protože tomu dávám maximum a dneska víc nešlo udělat," řekl. Na Martinův cenný kov pomýšlel celý rodinný tým. "Páté místo je pěkné místo, ale my jsme si sem jeli pro tu medaili, tu jsme chtěli. Musím říct, že tu jsme opravdu chtěli, přáli jsme si to. Druhá olympiáda, druhé páté místo, tak doufám, že ta Paříž na nás počká a že si konečně už snad něco přivezeme," doplnil Petr Fuksa starší, otec a trenér v jedné osobě.

Sedmadvacetiletý Queiroz dos Santos získal první olympijské zlato v kariéře, před pěti lety v Riu byl druhý za Němcem Sebastianem Brendelem, který v Tokiu nečekaně nepostoupil do finále. Stejně jako na minulých hrách v Brazílii byl třetí Tarnovschi, jenž ale o minulou medaili po pozitivním dopingovém trestu přišel. Čtyřiadvacetiletý Moldavan si mezi olympiádami stihl odpykat čtyřletý trest.

Ostře sledovaný závod čtyřkajaků žen na poloviční trati ovládly Maďarky a získaly tak třetí zlatou medaili v této disciplíně v řadě. Čtyřiatřicetiletá Donuta Kozáková slaví šesté olympijské zlato a celkově osmý cenný kov. V Tokiu se z vítězství radovala poprvé, s Dorou Bodonyiovou získaly bronz na deblu. Až čtvrté skončily Novozélanďanky a Lise Carringtonové tak nevyšel útok na čtvrté tokijské zlato.

Premiérový olympijský závod deblkanoistek na 500 metrů ovládly Číňanky Sü Š'-siao a Sun Meng-ja. Závod mužských čtyřkajaků, který se jel nově jen na 500 metrů, ovládli reprezentanti Německa. Bronz získali Slováci, v jejichž posádce seděl i devětatřicetiletý Erik Vlček, který startoval již na šesté olympiádě a získal čtvrtou medaili.

Výsledky rychlostní kanoistiky na OH v Tokiu

Muži:

1000 m:

C1: 1. Queiroz dos Santos (Braz.) 4:04,408, 2. Liou Chao (Čína) -1,316, 3. S. Tarnovschi (Mold.) -1,661, 4. Bart (Fr.) -1,763, 5. M. Fuksa (ČR) -4,347, 6. Scheibner (Něm.) -9,317, 7. Enriques (Kuba) -9,510, 8. Čeng Pcheng-fej (Čína) -9,640.

500 m:

K4: 1. Německo (Rendschmidt, Rauhe, Liebscher, Lemke) 1:22,219, 2. Španělsko (Craviotto, Walz, Arévalo, Germade) -0,226, 3. Slovensko (Baláž, Myšák, Vlček, Botek) -1,315, 4. Rusko -1,435, 5. Bělorusko -2,291, 6. Austrálie -2,806, 7. Maďarsko -2,849, 8. Portugalsko -3,105.

Ženy:

500 m:

C2: 1. Sü Š'-siao, Sun Meng-ja (Čína) 1:55,495, 2. Luzanová, Četverikovová (Ukr.) -2,004, 3. L. Vincentová-Lapointeová, K. Vincentová (Kan.) -3,546, 4. Jahnová, Kochová (Něm.) -4,448, 5. Ballaová, Takácsová (Maď.) -4,794, 6. Cirilová, Nuevová (Kuba) -6,128, 7. Cociuová, Olarasuová (Mold.) -6,255, 8. Andrejevová, Romašenková (Rus.) -9,380.

K4: 1. Maďarsko (Kozáková, Csipesová, Kárászová, Bodonyiová) 1:35,463, 2. Bělorusko (Mechněvová, Papoková, Chuděnková, Litvinčuková) -0,610, 3. Polsko (Najová, Pulawská, Iskrzycká, Wisniewská) -0,982, 4. Nový Zéland -1,705, 5. Německo -1,780, 6. Čína -2,658, 7. Austrálie -4,334, 8. Dánsko -5,678.