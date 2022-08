Fuksa prožil v Halifaxu bronzový šampionát, skončil třetí i na kilometru

Halifax (Kanada) - Kanoista Martin Fuksa získal na mistrovství světa v Halifaxu druhý bronz. Díky silnému závěru obsadil třetí místo na kilometru a doplní do sbírky dvanáctou světovou medaili. Předčili ho vítězný Rumun Catalin Chirila a olympijský vítěz Isaquias Queiroz z Brazílie.

Fuksa, který letos na kilometru vyhrál oba závody Světového poháru, ve finále vyčkával. Většinu trati se pohyboval kolem pátého až šestého místa, ale čelo závodu měl na dohled. V závěru se protlačil na bronzovou pozici o 59 setin před Francouze Adriena Barta. Od vítězného Chirily ho dělily necelé dvě sekundy.

"Musím odjíždět spokojený. Dvě medaile jsou cíl, který jsem si chtěl splnit," hodnotil v nahrávce pro média své vystoupení v Kanadě. Nebyl v takové pohodě jako při jarních závodech SP. "Upřímně, chtěl jsem být na stupínkách trošku výš, ale při tom, co tu všechno panovalo, s čím jsem se potýkal, je to prostě skvělé a jsem rád za ty dvě medaile," dodal kanoista, který společně s titulem kajakáře Josefa Dostála na 500 metrů přinesl do české sbírky třetí cenný kov na tomto šampionátu.

Velmi blízko medaili byli ve vyrovnaném finále na nově olympijské pětistovce Jakub Špicar a Daniel Havel. Český deblkajak proťal cílovou linii jako čtvrtý se ztrátou pouhých čtrnácti setin na bronzové Australany Jeana Westhuyzena a Thomase Greena. Od vítězných Maďarů Bence Nadase a Bálinta Kopasze ho dělila rovná sekunda.

V první polovině finále dojela také kajakářka Anežka Paloudová, která obsadila páté místo na kilometru. Na této neolympijské distanci tak navázala na čtvrtou příčku z loňského MS v Kodani, které se konalo po olympijských hrách, takže na něm nebyla tak velká konkurence. Třiadvacetiletá závodnice, kterou z kajaku podél závodní tratě povzbuzoval přítel Dostál, se ve finiši udržela o 28 setin před šestou Španělkou Estefanií Fernándezovou.

"Páté místo bylo takovým mým snem, který bych tady chtěla zajet. I když mým hlavním cílem bylo dostat se do finále a to páté místo je jenom taková třešnička na dortu, kterou jsem si včera přála dosáhnout. Jsem nadšená, že se mi to podařilo," radovala se.

Solidně si ve finále kilometru vedla deblkanoe Antonín Hrabal, Jiří Zalubil. Nechala za sebou tři lodě a obsadila šestou příčku. Češti reprezentanti byli necelou sekundu a půl za čtvrtými Španěly. "Myslím, že jsme si splnili ještě něco nad rámec svého cíle. Každá předjetá loď se počítá, každý skalp je pro nás cenný. Dneska nám ten kilometr neskutečně sedl, jelo se nám parádně," pochvaloval si Zalubil.

V tréninku se mladí kanoisté víc soustředí na olympijskou pětistovku. "Dneska jsme tam vyškrábli i něco, co jsme podle mě ještě neměli ani najeté. V protivětru jsme to zvládli naprosto na jedničku. Já se cítím, jak kdybych měl medaili, přestože ji nemám," dodal zadák. Daleko vepředu se ve finále odehrával německo-čínský souboj, z něhož vyšli vítězně Sebastian Brendel a Tim Hecker.

Osmou příčku obsadil deblkajak Vilém Kukačka, Jan Vorel. Ve finále kilometru, který vypadl z olympijského programu, nechali jasně za sebou kanadskou posádku a nebyli daleko od šestého místa. S více než čtyřsekundovým náskokem zvítězili Němci Martin Hiller a Tamas Grossmann.

Výsledky mistrovství světa v rychlostní kanoistice

Finále:

Muži:

200 m:

K1: 1. Arevalo (Šp.) 36,43, 2. Menning (Švéd.) -0,28, 3. Czizmadia (Maď.) -0,39.

500 m:

K2: 1. Nadas, Kopasz (Maď.) 1:34,98, 2. Maldonis, Olijnik (Lit.) -0,57, 3. Westhuyzen, Green (Austr.) -0,86, 4. Špicar, Havel (ČR) -1,00.

1000 m:

K2: 1. Miller, Grossmann (Něm.) 3:32,47, 2. Burgo, Schera (It.) -4,35, 3. Noe, Kulifai (Maď.) -5,30, ...8. Kukačka, Vorel (ČR) -8,32.

C1: 1. Chirila (Rum.) 4:14,28, 2. Queiroz (Braz.) -1,52, 3. M. Fuksa (ČR) - 1,93.

C2: 1. Brendel, Hecker (Něm.) 3:54,91, 2. Liou Chao, Ťi Po-wen (Čína) -0,43, 3. Spence, Himmelman (Kan.) -11,22, ...6. Hrabal, Zalubil (ČR) -14,25.

C4: 1. Španělsko (Moreno, Grana, Fontan, Sieiro) 1:39,42, 2. Polsko -0,49, 3. Ukrajina -1,10.

Ženy:

200 m:

K1: 1. Carringtonová (N. Zél.) 41,94, 2. Ostermanová (Slovin.) -1,00, 3. Luczová (Maď.) -1,15.

C1: 1. Harrisonová (USA) 49,87, 2. Corberaová (Šp.) -0,66, 3. Lin Wen-ťün (Čína) -0,67.

500 m:

K2: 1. Najaová, Pulawská (Pol.) 1:49,87, 2. Paszeková, Hakeová (Něm.) -0,40, 3. Petersová, Broekxová (Belg.) -2,77.

C1: 1. Luzanová (Ukr.) 2:22,34, 2. Jensenová (Kan.) -0,87, 3. Mailliardová (Chile) -2,09.

1000 m:

K1: 1. Bullová (Austr.) 4:27,65, 2. Rendessyová (Maď.) -1,31, 3. Govorčinovičová (Chorv.) -5,96, ...5. Paloudová (ČR) -10,55.