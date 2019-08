Fuksa po postupu do semifinále singlu už vyhlížel odpolední debl

Szeged (Maďarsko) - Kanoista Martin Fuksa vítězstvím v rozjížďce udělal na mistrovství světa první krok k obhajobě stříbra na kilometru, ale v cíli už vyhlížel odpolední debl. S mladším bratrem Petrem budou v semifinále bojovat o postup do finále rovněž olympijského kilometru, což by jim udrželo naději na zajištění místa na hrách v Tokiu, které pro své země vybojuje prvních osm lodí.

Fuksa se v rozjížďce snažil ušetřit co nejvíce sil. "Kilák není nikdy bezproblémový, je to prostě dlouhá trať a maličko se tam člověk zadýchá. Nejvíc jsem si hlídal Číňana, jel po mé pravý straně. Na něj jsem se koukal, pak jsem to lehce zvednul do finiše. Udělal jsem pár záběrů, abych mu poodjel, ale bylo to bez finiše," líčil osminásobný medailista z MS v cíli novinářům.

Zatímco deblkajak Josef Dostál, Radek Šlouf měl se silným větrem do zad problémy, Fuksovi vyhovoval. "Pro mě je to pořád lepší než proti," poznamenal. Snažil se jet své vlastní tempo s určitou rezervou a čekal, co Číňan Čeng Pcheng-fej předvede. "Kdyby se mě držel, tak s ohledem na odpolední semíčko nevím, jestli bych to zkoušel, nebo bych ho nechal. Ale já jsem bohužel asi závodník, takže bych makal a pak bych toho možná litoval. Ale naštěstí to dopadlo takhle," přemítal.

Semifinále na deblu, které pojede dnes v 17:32, je pro něj totiž dnes tou důležitější jízdou. "Jsou tam dvě lodě, které budou bojovat o medaili. Němci a Rusové, ti měli medaile vždycky. Pak Italové a my a to bude souboj o třetí a čtvrté místo. Nikdo jiný nás, myslím, neohrozí. Buď to padne, nebo dostaneme černýho Petra. Doufám, že ty Italy dáme a povede se nám to," hodnotil vyhlídky sourozenecké posádky.