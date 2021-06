Fuksa na ME hladce postoupil do finále kilometru, jasně vyhrál rozjížďku

Poznaň (Polsko) - Kanoista Martin Fuksa na mistrovství Evropy bez problémů postoupil do finále kilometru. Rozjížďku na olympijské distanci v Poznani vyhrál o více než tři a půl sekundy před Italem Carlem Tacchinim. Odpoledne čeká osminásobného evropského šampiona Fuksu ještě rozjížďka závodu na 500 metrů. Ani tam by mu neměl přímý postup uniknout, protože stejně jako na kilometru půjdou rovnou do finále nejlepší tři.

Fuksa je jediným z českých olympioniků, který se účastní kontinentálního šampionátu v rychlostní kanoistice. Jeho bratr Petr se chystá na ME do 23 let, takže na deblkanoi místo bratrské dvojice jeli kilometr Tomáš Janda a Jakub Březina. V rozjížďce skončili čtvrtí a o finálovou účast budou usilovat v pátečním semifinále.

Náhradníky nasadilo Česko také do závodu deblkajaků na olympijském kilometru, protože Josef Dostál a Radek Šlouf jsou na vysokohorském soustředění v Livignu. Mladíci Josef Záhora a Jakub Stejskal obsadili v rozjížďce šestou příčku a podobně jako deblkanoi je čeká v pátek semifinále.