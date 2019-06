Fuksa na Evropských hrách neobhájil stříbro na 1000 m, byl devátý

Minsk - Kanoista Martin Fuksa na Evropských hrách neobhájil stříbrnou medaili na kilometru. Finále, kam postoupil přímo díky výhře v rozjížďce, mu i kvůli nepříznivým povětrnostním podmínkám vůbec nevyšlo. Obsadil v něm s velkou ztrátou poslední devátou pozici. Lepší výsledek pak zaznamenal společně s mladším bratrem Petrem ve finále deblkanoí na 1000 metrů, kde dojeli šestí. Filip Nepejchal byl ve střelbě z libovolné malorážky na 3x40 ran čtvrtý.

"Hrozně nerad se vymlouvám na podmínky nebo na vítr, takže musím říct, že jsem nebyl dostatečně rychlý," řekl Martin Fuksa, který doplatil na změnu povětrnostních podmínek v Minsku. Zatímco při rozjížďkách foukalo zprava, dnes se vítr otočil. "Už když jsem ráno vystoupil z autobusu, tak jsem věděl, že je to špatné. Je to stejné, jako kdyby atlet běžel s překážkami a druhý bez překážek," poznamenal pro ČTK a Český rozhlas.

Fuksa na své hlavní trati patřil k favoritům, na jaře byl dvakrát druhý na kilometru v závodech Světového poháru. Ve finále od začátku ztrácel, nakonec zaostal za vítězným Polákem Tomaszem Kaczorem o více než 22 sekund. Další medaile získali Rus Kirill Šamšurin a německý král této trati Sebastian Brendel.

"První čtyři byli leváci, praváci uzavírali pole. Myslím si, že kdybych máknul, tak by z toho páté nebo šesté místo mohlo být. Já mám ale cíle někde jinde. Jakmile jsem neměl vidinu medaile, hlava to nedala. Už jsem myslel na debla, abych pošetřil síly," přiznal Fuksa.

Hodinu po singlu ho čekalo finále na deblkanoi. Sourozenecká posádka v prvním společném finále na velké mezinárodní akci neměla medailové ambice. Tři čtvrtiny závodu se čeští reprezentanti pohybovali na osmé příčce, ve finiši zabojovali a posunuli se o dvě místa. Na vítězné Rumuny ztratili zhruba pět sekund.

"Šesté místo je paráda, jsme spokojení. Já jsem trochu doufal, že bychom mohli zkusit ještě jednu posádku, ale třeba příště. Trochu mě mrzelo, že foukal vítr z ruky. Doposud foukalo tak, že nám to vyhovovalo," uvedl Petr Fuksa.

Odpoledne Martin Fuksa postoupil do semifinále dvoustovky, ale dojel v něm pátý a finále mu uniklo. V této doplňkové disciplíně přitom před čtyřmi lety na prvních Evropských hrách v Baku vybojoval bronz. "Dvoustovka se mi jela lépe, vyhrál jsem ji mezi praváky," konstatoval Fuksa. Do bojů o medaile nepostoupil ani žádný z jeho kolegů, ve čtvrtek už budou v Minsku ve hře jen kajakáři Anna Kožíšková a Jakub Zavřel ve vytrvalostních závodech na 5000 metrů.

Devatenáctiletý talent Nepejchal už v Minsku získal dvě bronzové medaile: první ve smíšených družstvech s Anetou Brabcovou, druhou pak v individuální soutěži ve střelbě ze vzduchové pušky. Od dalšího bronzu ho v královské disciplíně dělilo dva a půl bodu, které ve finále ztratil na třetího Maďara Istvána Péniho.

"Musím říct, že výsledek se mi nelíbí. Chtěl bych medaili, ale už to nejde," řekl Nepejchal, který do finále postoupil jako druhý z kvalifikace, ale boj o medaile mu nesedl. "Klečák a ležák ve finále nebyly podle představ. Měl jsem špatnou polohu, vleže nelétaly dobré desítky a byl konec," přiznal.

V libovolné malorážce 3x40 letos Nepejchal vyhrál dubnový závod Světového poháru v Pekingu a zajistil ČR účastnické místo na olympijských hrách v Tokiu. V Minsku zvítězil Rus Sergej Kamenskij, který navázal na stříbro ze vzduchovky.

Ve večerním závodě atletických týmů obsadili Češi v místy silném dešti třetí místo a postoupili do pátečního finále. Výhrou v závodě na 100 metrů k tomu pomohl sprinter Zdeněk Stromšík (10,36), druhá v novém osobním rekordu 61,03 metru byla oštěpařka Irena Šedivá a vyhrála i smíšená štafeta na 4x400 metrů ve složení Lada Vondrová, Tereza Petržílková, Vít Müller a Michal Desenský.

V kvalifikaci rychlopalné pistole skončil Martin Strnad sedmý, od finále a zisku olympijského místa ho dělil jediný bod. Volnostylařka Adéla Hanzlíčková se do čtvrtfinále váhy do 68 kg neprobojovala, s Polkou Agnieszkou Wieszczekovou prohrála 2:5.

"Neměla jsem svůj den. Člověk to cítí od rána, klepou se mu ruce, je slabej. Cítila jsem, že to není ono, že se budu trápit, a tak to bylo," řekla Hanzlíčková, která nastoupila proti kamarádce. V Polsku totiž často trénuje. "Bylo to hrozný a vadilo mi to. Radši bych se porvala s mistryní světa, ale proti dobré kamarádce... To je těžký. Člověk do toho nedokáže jít tak naplno," přiznala stříbrná medailistka z letošního mistrovství Evropy.

Evropské hry v Minsku: Badminton: Muži: Dvouhra - skupina H: Počtarov (Ukr.) - Ludík (ČR) 2:1 (15, -20, 11). Čtyřhra - skupina C: Ivanov, Sozonov (Rus.) - Janáček, Švejda (ČR) 2:0 (7, 8). Ženy: Dvouhra - skupina B: Repiská (SR) - Tomalová (ČR) 2:0 (14, 18). Čtyřhra - skupina D: Käppleinová, Goliszewská (Něm.) - Bášová, Fuchsová (ČR) 2:0 (13, 13). Rychlostní kanoistika: Muži: 1000 m: K1: 1. Kopasz (Maď.) 3:30,936, 2. Pimenta (Portug.) 3:31,048, 3. Jureňa (Běl.) 3:32,291, ...finále B: 3. Špicar (ČR). K2: 1. Hoff, Schopf (Něm.) 3:18,175, 2. Syromjatnykov, Kucharyk (Ukr.) 3:18,865, 3. Litovka, Anoškin (Rus.) 3:19,023. C1: 1. Kaczor (Pol.) 3:57,953, 2. Šamšurin (Rus.) 3:58,028, 3. Brendel (Něm.) 3:59,278, ...9. M. Fuksa (ČR) 4:20,631. C2: 1. Chirila, Mihalachi (Rum.) 3:40,919, 2. Vanďuk, Rybačok (Ukr.) 3:41,692, 3. Šamšurin, Pěrvuchin (Rus.) 3:42,547, ...6. M. Fuksa, P. Fuksa (ČR) 3:46,072. Ženy: 500 m: K2: 1. Chuděnková, Litvinčuková (Běl.) 1:40,888, 2. Karaszová, Kozáková (Maď.) 1:42,526, 3. Stěpanovová, Pančenková (Rus.) 1:43,358, ...Dimovová, Štemberková (ČR) vyřazeny v semifinále. Sportovní střelba: Muži: Libovolná malorážka 3x40 ran: 1. Kamenskij (Rus.) 461,6, 2. Ščerbacevič (Běl.) 460,9, 3. Péni (Maď.), 4. Nepejchal, ...v kvalifikaci 25. Nymburský (oba ČR). Rychlopalná pistole: 1. Geis (Něm.) 33, 2. Quiquampoix 32, 3. Bessaguet (oba Fr.), ...7. Strnad, 9. Podhráský (oba ČR). Ženy: Sportovní pistole: 1. Korakakiová (Řec.) 35+3 v rozstřelu, 2. Diethelmová Gerberová (Švýc.) 35+2, 3. Bonevová (Bulh.), ...v kvalifikaci 10. Červenková, 20. Anna Dědová (obě ČR). Stolní tenis: Muži - dvouhra: Finále: Boll (Něm.) - Groth (Dán.) 4:2 (-6, 10, -12, 9, 6, 4), o 3. místo: Pucar (Chorv.) - Lei Kou (Ukr.) 4:1 (2, -9, 9, 7, 2). Ženy - dvouhra: Finále: Fu Yu (Portug.) - Ying Han (Něm.) 4:2 (5, 8, -9, -9, 6, 7), o 3. místo: Lian Ni Xia (Luc.) - XiaoXin Yang (Mon.) 4:2 (3, -3, -10, 7, 7, 8)