Fuksa je na ME ve finále na 1000 i 500 metrů, rozjížďky jasně vyhrál

Poznaň (Polsko) - Kanoista Martin Fuksa si zatím na mistrovství Evropy počíná suverénně. Své rozjížďky na 1000 i 500 metrů dnes jasně vyhrál a na obou distancích postoupil rovnou do víkendových finále. Do finále pětistovky v Poznani díky vítězství v rozjížďce přímo prošel i kajakář Jakub Zavřel, který tak má šanci navázat na evropský titul z roku 2017 a vítězství z nedávného závodu Světového poháru na Sibiři. Těsně unikl přímý postup do finále deblkajaku Jakub Špicar, Daniel Havel, který na pětistovce prohrál boj o jediné postupové místo o necelou čtvrtsekundu s německou posádkou Max Hoff, Jacob Schopf.

Osminásobný mistr Evropy Fuksa byl na kilometru o více než tři a půl sekundy rychlejší než Ital Carlo Tacchini. Na pětistovce projel cílem o sekundu a půl před Maksimem Piatrouem z Běloruska. Na kratší trati může získat už sedmé evropské zlato.

Fuksa je jediným z českých olympioniků, který se účastní kontinentálního šampionátu v rychlostní kanoistice. Jeho bratr Petr se chystá na ME do 23 let, takže na deblkanoi místo bratrské dvojice jeli kilometr Tomáš Janda a Jakub Březina. V rozjížďce skončili čtvrtí a o finálovou účast budou usilovat v pátečním semifinále. Tomáš Janda půjde do semifinále také s Filipem Jandou v závodě deblkanoí na 500 metrů. V první postupové jízdě byli pátí.

Náhradníky nasadilo Česko také do závodu deblkajaků na olympijském kilometru, protože Josef Dostál a Radek Šlouf jsou na vysokohorském soustředění v Livignu. Mladíci Josef Záhora a Jakub Stejskal obsadili v rozjížďce šestou příčku a podobně jako deblkanoi je čeká v pátek semifinále.

Semifinále nabídne další šanci kajakářce Anežce Paloudové, která v rozjížďce pětistovky skončila čtvrtá, přičemž přímo postupovala jen vítězka. Těsně postoupila alespoň do semifinále na deblkajaku s Kateřinou Zárubovou. V rozjížďce pětistovky obsadily poslední postupovou sedmou pozici.