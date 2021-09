Fuksa chce na MS minimálně vyrovnat bratrovy úspěchy ze třiadvacítek

Praha - Kanoista Martin Fuksa se chce na mistrovství světa, které se uskuteční koncem týdne v Kodani, minimálně vyrovnat svému mladšímu bratru Petrovi. Ten na světovém šampionátu do 23 let získal začátkem září dvě bronzové medaile. Fuksa měl už před olympiádou jasno, že na třetí vrcholné akci této sezony chce startovat.

V červnu získal Fuksa double na 500 a 1000 metrů na mistrovství Evropy, ale na olympijských hrách se vytoužené medaile na kilometru nedočkal, skončil pátý. Bez ohledu na výsledek v Tokiu měl v plánu absolvovat i třetí vrchol mimořádně dlouhé sezony.

"Já jsem už na jaře, kdy jsme měli říci, jestli se chceme zúčastnit mistrovství světa, řekl, že se zúčastnit chci. Nebudu jezdit věčně a mistrovství světa se nevynechává," řekl osmadvacetiletý kanoista. Vrátil se do období, kdy mu bylo o pár let méně. "Když jsem ještě jezdil kategorii do 23 let, tak také bylo víc vrcholů. Jen mi většinou končí sezona koncem srpna a teď bude do konce září," doplnil při online tiskové konferenci.

Na světovém šampionátu podobně jako na ME absolvuje individuální závody na 500 a 1000 metrů. Jeho mladší bratr Petr, s nímž jezdí na deblu, totiž na seniorském MS nebude. Před dvěma týdny úspěšně závodil na šampionátu ve své věkové kategorii. "Můj cíl na mistrovství světa je minimálně se vyrovnat tomu, co on dokázal na těch třiadvacítkách," řekl odhodlaný Martin Fuksa.

Nebude mít možnost poměřit síly s olympijským šampionem z Tokia Brazilcem Isaquiasem Queirozem dos Santosem, který dva roky starý titul ze Szegedu obhajovat nebude. "Koukal jsem na instagram a Brazilec se už válí na pláži. Já být olympijský vítěz, tak se asi taky válím na pláži," usmíval se Fuksa.

Místo toho hned druhý den po návratu z Tokia znovu trénoval. "Neměl jsem co dělat a věděl jsem, že chci jet na mistrovství světa. Pár dní jsem se do toho po olympiádě musel zpátky dostávat a nastavit hlavu na mistrovství světa, ale už je to v pořádku," řekl. S rodinným trenérským týmem se zaměřil na rychlost. "Soustředil jsem se na rychlejší úseky, abych nebyl pomalejší v první části závodu. To jsem nikdy nebýval. Býval jsem ten, co po startu vedl," uvažoval.

Trénink si zpestřil exhibičním Super Cupem v americké Oklahomě, kde koncem srpna vyhrál hlavní závod na 350 metrů a skončil druhý na nezvyklé kilometrové trati se dvěma obrátkami a přeběhem. "Už na jaře pozvali závodníky a já jsem to potvrdil. Těšil jsem se, že se tam bude závodit v noci za umělého osvětlení, to mi přišlo zajímavé. Ty čtyři dny v Americe jsem si užil," řekl.

Jakou má aktuální formu, to těžko odhaduje. "To vždycky ukáže až první rozjížďka, semifinále a doufám, že i finále. Hodně záleží i na tom, jak na tom budou ostatní kluci," dodal šestinásobný medailista z MS, který předloni cenný kov nezískal.