Fuksa byl rád za medailový konec nabité sezony, spravil si chuť po OH

Praha - Kanoista Martin Fuksa byl rád za mistrovství světa, kde mohl medailově zakončit mimořádně nabitou sezonu. Spravil si chuť po olympijských hrách v Tokiu, kde na vytouženou medaili nedosáhl. Společně s bratrem Petrem, který se radoval ze životní sezony, přemítali, zda by nebylo vhodné k tvrdému tréninku přidat více odpočinku.

Na jaře Fuksa vyhrál pětistovku i kilometr na mistrovství Evropy a na závěr přidal na světovém šampionátu na obou tratích stříbrné medaile. Mezi tím bylo olympijské páté místo z individuálního kilometru.

"Hlavní závody byly určitě olympiáda. Chtěl jsem hrozně moc uspět, což se mi úplně nepodařilo podle plánu. Ale tím, že jsem ty poslední závody předvedl docela dobré výkony a skončil jsem sezonu na mistrovství světa, odkud jsem si přivezl dvě medaile, tak na ni budu vzpomínat kladně. Jsem rád, že jsem si spravil chuť," řekl na dnešní tiskové konferenci.

Jeho bratr Petr, s nímž reprezentoval na deblkanoi na OH, byl se sportovním rokem 2021 ještě spokojenější. Ve své kategorii do 23 let získal dvě stříbra na ME a dva bronzy na MS. "Bylo to poprvé, co jsem byl na olympiádě. Navíc jsem asi ještě nikdy nezažil takové medailové žně, měl jsem čtyři medaile. Pro mě nejúspěšnější sezona," radoval se.

Martin Fuksa už závodil na olympijských hrách 2016 v Riu de Janeiro, kde rovněž skončil pátý. Tehdy byl ještě zklamanější, protože ve finále zdaleka nepředvedl svůj nejlepší výkon. Olympijská atmosféra je pro něj jiná než jakýkoliv jiný velký závod.

"To mistrovství světa pak bylo jiné, tam se cítím jako doma. To je moje komfortní zóna a vím přesně, co mám dělat. I když jsem byl na olympiádě podruhé a věděl jsem, co mohu očekávat, stejně je to trošku jiné. Ještě jak jsme tam byli měsíc dopředu, tak jsme olympiádu měli v hlavě furt, dennodenně," popisoval.

Uvažoval, zda předolympijské soustředění v Kóči nemělo být kratší. "Otázka je, jestli by nebylo lepší to zkrátit a přiletět až těsně před závodem. Ale to je takové spíš na zamyšlení," přemítal.

Mezi olympiádou a mistrovství světa trénoval uvolněněji. "Řekl jsem si, že to hrozně hrotím. Chtěl jsem spíš tu páru upustit. Furt makat na sto procent, ale tu kanoistiku trošku vypustit, abych si dokázal i odpočinout, abych na to furt nemyslel. Takže jsem si trénoval tak trochu po svém a dopadlo to dobře. Před tím světem i tam jsem se cítil dobře a dopadlo to chvalitebně," řekl kanoista, který svou sbírku z MS rozšířil na deset medailí.

Po MS strávil ještě pár dní v Kodani s kamarády, s manželkou pak byli v Barceloně. Od neděle ho čeká třídenní vojenské cvičení s Duklou. Pak plánuje se ženou ještě krátké víkendové výlety zejména po Česku. Do konce roku chce trénovat jen lehce.

O příští sezoně ještě ani jeden z bratrské dvojice nepřemýšlí. Ani Martin Fuksa tak nevěděl o záludné termínové listině, v níž v srpnu dělí konec MS v kanadském Halifaxu a začátek ME v Mnichově jen deset dní. "Nad tím se zamyslíme. Rád bych jel obě akce. Je lepší, že mistrovství světa je první a forma se bude ladit na mistrovství světa a pak to bude dojíždět na mistrovství Evropy. Myslím, že se to snad dá zvládnout, ale uvidíme," reagoval na tuto informaci Fuksa, který žádný z vrcholů sezony dobrovolně nevynechává.