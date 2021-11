Fucsovics trápil v Paříži Djokoviče přes dvě hodiny

Paříž - Novak Djokovič vstoupil do turnaje Masters v Paříži úterní třísetovou výhrou 6:2, 4:6, 6:3 nad maďarským tenistou Mártonem Fucsovicsem. První hráč světového žebříčku, jenž na dvorcích chyběl půldruhého měsíce od finálové porážky na posledním grandslamu sezony US Open, postoupil v hale Bercy do osmifinále.

Po snadno získaném prvním setu se favoritova cesta za očekávanou výhrou zadrhla a protáhla na více než dvě hodiny. Fucsovics mu sebral podání a vyrovnal, zabojoval pak i ve třetí sadě, ale Djokovičovo vedení 3:1 už nesmazal.

Djokovič se v Paříži objevil na kurtech poprvé od 12. září, kdy prohrál ve finále US Open s Rusem Daniilem Medvěděvem a přišel o šanci na zisk kalendářního Grand Slamu a rekordního 21. vítězství na turnajích velké čtyřky. V Paříži útočí na šestý triumf ve dvouhře.

Čtyřiatřicetiletý srbský tenista se kvůli přípravě na finálový turnaj Davis Cupu přihlásil ve francouzské metropoli i do čtyřhry. S krajanem Filipem Krajinovičem v pondělí ve třech setech zdolali Australany Alexe de Minaura a Luka Savilleho.

Tenisový turnaj mužů v Paříži (tvrdý povrch, dotace 3,084.450 eur): Dvouhra - 1. kolo: Auger-Aliassime (9-Kan.) - Mager (It.) 4:6, 6:4, 6:1, Schwartzman (11-Arg.) - Millman (Austr.) 7:6 (7:2), 5:7, 6:2, Monfils (15-Fr.) - Kecmanovič (Srb.) 4:6, 7:5, 6:3, Dimitrov (16-Bulh.) - Gasquet (Fr.) 6:1, 4:6, 6:2, Duckworth (Austr.) - Bautista (14-Šp.) 6:4, 5:7, 7:6 (7:4), Paul (USA) - Struff (Něm.) 6:3, 6:4, Opelka (USA) - Krajinovič (Srb.) 6:3, 7:6 (7:4), Chačanov (Rus.) - M. Ymer (Švéd.) 6:4, 7:5, Fritz (USA) - Sonego (It.) 3:6, 6:2, 6:3, Alcaraz (Šp.) - Herbert (Fr.) 6:7 (4:7), 7:6 (7:2), 7:5, Popyrin - De Minaur (oba Austr.) 6:0, 6:3, Čilič (Chorv.) - Davidovich (Šp.) 6:3, 6:4, Giron - Tiafoe (oba USA) 6:7 (5:7), 6:4, 6:3. 2. kolo: Djokovič (1-Srb.) - Fucsovics (Maď.) 6:2, 4:6, 6:3, Ruud (6-Nor.) - Bublik (Kaz.) 6:4, 6:0.