FT: Rusko nabízí Západu výměnu zmrazených aktiv

Moskva - Moskva nabízí výměnu aktiv západních investorů uvázlých v Rusku za část ruských aktiv zmrazených v západních zemích v reakci na ruskou invazi na Ukrajinu. Podle návrhu, který představila ruská centrální banka, by Moskva poskytla západním investorům možnost, aby koupili aktiva ruských podniků zmrazená v Evropě s využitím svých peněz na ruských účtech s omezeným přístupem, které nyní nelze převést do zahraničí. Informoval o tom list Financial Times (FT). Západní představitelé nicméně listu sdělili, že o takovémto návrhu nemají žádné informace a že se o možnosti výměny aktiv nevedou žádné rozhovory.

Ruský ministr financí Anton Siluanov uvedl, že cílem návrhu je odblokovat aktiva v hodnotě 100 miliard rublů (téměř 24 miliard Kč), která jsou převážně ve vlastnictví drobných investorů. To představuje pouze malou část ze všech ruských aktiv zablokovaných na Západě, jejichž hodnota podle Siluanova činí 1,5 bilionu rublů (zhruba 355 miliard rublů).

Centrální banka uvedla, že výměna by se uskutečnila na dobrovolné bázi. To podle listu Financial Times naznačuje, že banka vylučuje možnost vyvlastnění aktiv v západním vlastnictví s cílem kompenzoval ruské investory.

Čtyři vysocí evropští činitelé listu sdělili, že Evropská unie s Ruskem žádné rozhovory o možné výměně finančních aktiv nevede. Jeden z těchto činitelů rovněž označil za málo pravděpodobně, že by se v brzké době na toto téma jednalo.

Podle listu Financial Times není pravděpodobné, že by západní vlády schválily jakoukoliv dohodu, která by ruská aktiva zmrazená na západě dávala na stejnou úroveň jako západní aktiva uvázlá v Rusku, jejichž konfiskaci považují na nezákonnou.

Západní země nyní diskutují o tom, zda a jak by měly zpeněžit zmrazená ruská aktiva s cílem poskytnout finanční podporu Ukrajině. Takovýto postup by nicméně mohl přimět Moskvu k vyvlastňování dalších západních aktiv v Rusku.

Moskva již letos převzala kontrolu nad ruskými divizemi čtyř evropských podniků, a to německé energetické společnosti Uniper, finské energetické firmy Fortum, francouzské potravinářské skupiny Danone a dánského výrobce piva Carlsberg, píše Financial Times.