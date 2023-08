FT: Rusko cílí na ukrajinské letecké základny, zjevně chce zničit západní střely

Kyjev/Moskva - Rusko tento týden odpálilo desítky raket na západní Ukrajinu, zaměřovalo se přitom na letecké základny, vzletové a přistávací dráhy nebo výcvikové středisko pro piloty, které se nacházejí až tisíc kilometrů od frontové linie. Napsal to list Financial Times (FT), podle něhož je hlavním cílem intenzivnějších ruských útoků do hloubky ukrajinského území zjevně zničení schopnosti Ukrajiny odpalovat střely dlouhého doletu, které získává od západních partnerů.

Ukrajinští představitelé uvedli, že jen v úterý Rusové vypálili 28 řízených střel, z nichž 16 ukrajinská protivzdušná obrana zachytila. Podle činitelů obeznámených se záležitostí považuje Kyjev a jeho spojenci tyto vzdušné údery za součást několikatýdenního ruského úsilí o zničení ukrajinských vzletových a přistávacích drah i flotily bombardérů používaných k odpalování střel s plochou dráhou letu označovaných v Británii jako Storm Shadow a ve Francii jako SCALP, uvádí FT.

Ukrajina proto - ve snaze vyhnout se zásahu - přesouvá klíčové zbraně i kvalifikovaný personál, ukrajinští piloti neustále pendlují po desítkách domácích leteckých základen a komerčních letišť, uvedli činitelé. "Není překvapením, že se snaží zničit naše letectvo a piloty... Dělají (jim) spoustu problémů," řekl mluvčí ukrajinských vzdušných sil Jurij Ihnat.

Dlouhý dosah západních střel Storm Shadow/SCALP podle FT pomohl Kyjevu v současné protiofenzívě, kde Ukrajinci zaznamenali skromné úspěchy, ale země jich potřebuje více. Kyjev tvrdí, že americké balistické střely ATACMS a německé řízené střely Taurus by pomohly jeho pěchotě, která se už třetí měsíc snaží prolomit několik vrstev ruských opevnění podél frontové linie.

Jako první dodala Ukrajincům své rakety Storm Shadow Británie, následovala ji Francie se střelami SCALP. Spojené státy a Německo zůstávají s poskytnutím raket dlouhého doletu na Ukrajinu opatrnější, neboť se obávají eskalace konfliktu v případě jejich použití vůči ruskému území. Ukrajina tvrdí, že odpaluje západní střely pouze v rámci svých hranic s cílem zasáhnout ruské sklady munice, velitelská stanoviště a logistické body na okupovaných územích.

V prvních měsících války se Ukrajina musela spoléhat na rychle se vyčerpávající arzenál sovětských raket země-vzduch, včetně systémů typu S-300 a Buk, což Rusku zabránilo v získání vzdušné převahy, připomíná FT s poznámkou, že to donutilo ruskou armádu odpalovat rakety z Ruska a anektovaného poloostrova Krym.

Bývalý velitel amerických sil v Evropě Ben Hodges se domnívá, se Moskva snaží zoufale zajistit, aby Ukrajina nezískala schopnost zasahovat ruské základny na Krymu, což by Rusy potenciálně mohlo z tohoto území vyhnat. Ruské nálety zaměřené na ukrajinské letecké základny jsou podle Hodgese pokusem zabránit takovému zvratu ve válce.

Systémy protivzdušné obrany dodané později Ukrajině západními spojenci - jako jsou americké systémy Patriot nebo německé Iris-T - pomáhají chránit ukrajinské nebe, ale podle Ihnata jich je k lepší ochraně zapotřebí více, jelikož Rusko útočí na vojenskou i civilní infrastrukturu denně.